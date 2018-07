Grosseto, “chiusure estive 2018” degli uffici Postali. il 'grosso' nella settimana di ferragosto

Il Sindacato autonomo dei Postelegrafonici FAILP-CISAL Grosseto prende atto. Questi gli uffici coinvolti nel piano ‘chiusure estive’.

di Giulia Ferretti

Grosseto: Siamo in piena stagione estiva e anche per quest’anno Poste Italiane nella nostra provincia ha varato il piano delle così dette “chiusure estive”, riguardanti alcuni uffici postali della nostra provincia.

In un nota del Sindacato Autonomo FAILP-CISAL della Toscana, tramite la segreteria di Grosseto, fanno sapere che anche per l’estate 2018 la nostra provincia sarà coinvolta da alcune chiusure delle agenzie postali. Le chiusure dovrebbero riguardare in modo particolare alcuni luoghi dell’entroterra Maremmano.

I comuni dove sono previste le chiusure provvisorie, stando al piano varato, dovrebbero essere diversi. Qui di seguito indichiamo i giorni in cui gli uffici postali della provincia di Grosseto, che normalmente sono aperti al pubblico, dovrebbero rimanere chiusi per il "piano estivo".

Comune di Gavorrano e Scarlino: Caldana, chiuso 31 luglio, 14 e 18 agosto; Gavorrano, chiuso 14 e 18 agosto; Giuncarico, chiuso 11 agosto, Scarlino scalo 16 agosto.

Comune di Roccastrada: Roccatederighi chiuso 30 luglio, 11, 14 agosto; Sassofortino 31 luglio, chiuso 13 e 18 agosto, Ribolla 16 agosto.

Comune di Cinigiano: Sasso Ombrone, chiuso nelle giornate 14 agosto; Cinigiano, chiuso 13 e 18 agosto.

Comune Massa Marittima: Valpiana chiuso 11 e 14 agosto; Prata chiuso 14 e 18 agosto, Massa Marittima succursale 1 chiuso sabato 14 agosto.

Comune Campagnatico: Arcille chiuso nelle giornate 30 luglio e 13 agosto; Campagnatico chiuso 14 agosto.

Comune di Grosseto: Montepescali Stazione chiuso 14 agosto; Istia Ombrone chiuso 14 agosto; Roselle Terme 16 e 25 agosto; Batignano 25 agosto.

Zona “Sud”: Borgo Carige chiuso il 13 e 18 agosto, Capalbio Stazione chiuso il 14 agosto, Capalbio chiuso il 16 agosto, Orbetello succursale 1 chiuso il 14 agosto, Orbetello Scalo chiuso il 11 agosto, Montemerano chiuso il 11 agosto, Fonteblanda chiuso il 16 agosto.

Zona “Amiata”: Cinigiano 13 agosto, Sasso Ombrone, 14 agosto, Montenero chiuso il 19 e 26 agosto; Roccalbegna e Castell’Azzara 13 agosto.