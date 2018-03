Sciopero unitario per i lavoratori di MediaWorld

Giovedì 29 marzo, dalle 10, mobilitazione al punto vendita di Grosseto indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Grosseto: I lavoratori di Mediaworld scendono di nuovo in piazza: giovedì 29 marzo, dalle 10, è in programma lo sciopero unitario, indetto in tutta la Toscana da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Anche a Grosseto, quindi, i lavoratori potranno manifestare contro le scelte dell'azienda, che intende chiudere il punto vendita di Grosseto il 31 marzo.

Dopo la decisione di serrare il negozio al centro commerciale Aurelia Antica, i lavoratori hanno ricevuto lettere di trasferimento a Parma e Reggio Emilia. "Una mossa che dietro la proposta di trasferimenti - commentano i sindacati - nasconde licenziamenti". " Mediamarket - proseguono - si è arricchita nel nostro paese e non vuole prendersi la propria responsabilità etica e sociale nei confronti dei lavoratori". Per questo, proprio per riaffermare i diritti di questi lavoratori, Cgil, Cisl e Uil saranno presenti al presidio presso il centro commerciale Aurelia Antica giovedì dalle 10.