La produzione continua alla RCR di Colle Val d’Elsa

Colle Val d’Elsa: A seguito del piccolo incendio che ha riguardato una parte del tetto dello stabilimento, l'altra sera sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al loro arrivo tutte le procedure interne di sicurezza, che periodicamente sono oggetto di esercitazioni, erano già state attivate facendo in modo che nessuno dei lavoratori in quel momento presenti corresse alcun pericolo.

I danni sono limitati ad una sola parte del tetto, senza intaccare i 30.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che contraddistinguono la RCR Cristalleria Italiana come azienda Green nel panorama nazionale e internazionale. La parte di tetto compromessa verrà riparata nel più breve tempo possibile e, nel frattempo, la produzione continuerà a sostenere la forte crescita di fatturato che l’azienda sta riportando dall’inizio dell’anno.

“Non ci sono state conseguenze rilevanti. Non ci ha fermato la pandemia, non ci ha fermato il folle incremento dei prezzi dell’energia, non ci ha fermato la guerra, non sarà certo questo piccolo incidente a fermare lo spirito dei lavoratori della RCR. Andiamo avanti più forti che mai” ha dichiarato Roberto Pierucci A.D. della RCR Cristalleria Italiana.