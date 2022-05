Danneggiato durante i lavori cavo elettrico

AdF si attiva prontamente. Ripristinato subito il servizio

Grosseto: Questa sera, lunedì 16 maggio, nel corso di un complesso intervento di ricerca perdite e ripristino condotta sulla rete idrica in via Caravaggio a Grosseto, la ditta che esegue i lavori per conto di AdF ha involontariamente danneggiato un cavo della rete elettrica cittadina.

AdF si è attivata immediatamente per limitare i disagi, avvertendo subito la società che si occupa della gestione delle reti elettriche, la quale è prontamente arrivata sul posto e ha ripristinato la corrente elettrica.