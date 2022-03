Covid, sono 423 i tamponi positivi oggi in provincia di Grosseto. Due i nuovi decessi

Grosseto: Sono 423 i tamponi positivi oggi registrati in provincia di Grosseto e 360 le persone dichiarate guarite. Si registrano anche due nuovi decessi al Misericordia: un uomo di 85 anni (paziente vaccinato che presentava gravi patologie pregresse) e una donna di 88 anni (paziente vaccinata con gravi comorbità precedenti), entrambi deceduti il 23 marzo 2022.

Questo il Report del giorno 23 marzo 2022: Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 21 marzo alle ore 24 del 22 marzo 2022

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 19 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 2 Entrambi vaccinati ma che presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 26 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 0

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Giovedì 17 mar Venerdì 18 mar Sabato 19 mar Domenica 20 mar Lunedì 21 mar Martedì 22 mar Mercoledì 23 mar Arezzo 23 26 22 22 20 21 21 Grosseto 19 19 18 18 27 27 26 Totale ASL 42 45 40 40 47 48 47

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Giovedì 17 mar Venerdì 18 mar Sabato 19 mar Domenica 20 mar Lunedì 21 mar Martedì 22 mar Mercoledì 23 mar Ospedale San Donato (AR) 16 13 13 13 15 13 13 Ospedale La Gruccia (AR) 5 4 6 6 7 8 7 Ospedale Misericordia (GR) 6 6 9 9 9 13 15 Ospedale Nottola (SI) 6 6 7 7 6 7 6 Ospedale Campostaggia (SI) 1 3 3 3 3 3 3 Ospedale Orbetello (Gr) 2 2 2 2 2 2 3

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 513 Siena 514 Grosseto 360 Totale 1387

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 608 2525 3133 Siena 901 2499 3400 Grosseto 591 1554 2145 Totale 2100 6578 8678

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1760 Provincia di Arezzo 610 Provincia di Siena 553 Provincia di Grosseto 423 Extra USL 174

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 99 97 108 115 59 42 90 Grosseto 73 42 79 85 73 43 28 Siena 131 73 91 92 61 49 56 ASL TSE 303 212 278 292 193 134 174

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 16 Campagnatico 1 Capalbio 4 Castel Del Piano 5 Castell'Azzara 5 Castiglione Della Pescaia 7 Cinigiano 4 Civitella Paganico 2 Follonica 30 Gavorrano 9 Grosseto 154 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 12 Manciano 12 Massa Marittima 8 Monte Argentario 54 Monterotondo Marittimo 5 Montieri 3 Orbetello 29 Pitigliano 11 Roccalbegna 2 Roccastrada 13 Santa Fiora 5 Scansano 4 Scarlino 7 Seggiano 3 Semproniano 3 Sorano 14

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 4952 Siena 5023 Grosseto 3708 Totale 13683

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 911 Siena 1122 Grosseto 488 Totale 2521