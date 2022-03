Covid, sono 314 i tamponi positivi rilevati oggi in provincia di Grosseto

207 le persone nuove guarite. Si registra anche un altro decesso al Misericordia: è un uomo di 69 anni.

Grosseto: Sono 314 i tamponi positivi rilevati oggi in provincia di Grosseto e 207 le persone nuove guarite. Si registra anche un altro decesso al Misericordia: è un uomo di 69 anni (paziente non vaccinato con gravi patologie pregresse), deceduto il giorno 8 marzo 2022.

Questi i dati della Asl Toscana sudest: Report del giorno 9 marzo 2022 (intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 7 marzo alle ore 24 del 8 marzo).

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 15 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 25 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l' 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Giovedì 3 mar Venerdì 4 mar Sabato 5 mar Domenica 6 mar Lunedì 7 mar Martedì 8 mar Mercoledì 9 mar Arezzo 28 26 26 25 23 23 18 Grosseto 19 23 22 23 25 30 28 Totale ASL 47 49 48 48 48 53 46

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Giovedì 3 mar Venerdì 4 mar Sabato 5 mar Domenica 6 mar Lunedì 7 mar Martedì 8 mar Mercoledì 9 mar Ospedale San Donato (AR) 6 8 8 10 11 11 9 Ospedale La Gruccia (AR) 6 7 7 7 5 5 5 Ospedale Misericordia (GR) 9 9 9 7 7 6 5 Ospedale Nottola (SI) 5 4 4 3 3 3 3 Ospedale Campostaggia (SI) 1 1 1 1 1 1 1 Ospedale Orbetello (Gr) 5 4 4 4 5 5 5

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 321 Siena 279 Grosseto 207 Totale 807

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 630 1974 2604 Siena 722 1806 2528 Grosseto 510 1048 1558 Totale 1862 4828 6690

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1175 Provincia di Arezzo 398 Provincia di Siena 359 Provincia di Grosseto 314 Extra USL 104

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 83 74 70 56 42 22 51 Grosseto 87 48 71 48 22 17 21 Siena 94 65 79 59 27 16 19 ASL TSE 264 187 220 163 91 55 91

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 3 Campagnatico 1 Capalbio 9 Castel Del Piano 7 Castell'Azzara 2 Castiglione Della Pescaia 7 Civitella Paganico 9 Follonica 27 Gavorrano 18 Grosseto 108 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 6 Manciano 2 Massa Marittima 2 Monte Argentario 43 Monterotondo Marittimo 2 Orbetello 48 Pitigliano 6 Roccastrada 9 Scarlino 2 Semproniano 1

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3385 Siena 3116 Grosseto 2403 Totale 8904

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 942 Siena 1156 Grosseto 417 Totale 2515