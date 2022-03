Covid, scendono ancora i ricoveri in ‘bolla covid’ al Misericordia, ma aumentano le terapie intensive

Grosseto: Sono scesi a 25 in totale le persone ricoverate nel reparto Covid del Misericordia (- 2 rispetto a ieri), ma le persone ricoverate in TI Covid passano a 6.

Duecentotredici i tamponi positivi e 354 le persone guarite, così il report della Asl Toscana sudest del giorno 1 marzo 2022 in provincia di Grosseto: (intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 27 febbraio alle ore 24 del 28 febbraio). Nessun nuovo decesso al Misericordia dovuto al covid.

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 22 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 19 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 6 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l' 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Mercoledì 23 feb Giovedì 24 feb Venerdì 25 feb Sabato 26 feb Domenica 27 feb Lunedì 28 feb Martedì 1 mar Arezzo 31 29 26 22 20 18 25 Grosseto 37 36 33 34 30 27 25 Totale ASL 68 65 59 56 50 45 50

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Mercoledì 23 feb Giovedì 24 feb Venerdì 25 feb Sabato 26 feb Domenica 27 feb Lunedì 28 feb Martedì 1 mar Ospedale San Donato (AR) 12 9 10 11 10 11 10 Ospedale La Gruccia (AR) 4 4 3 3 2 2 4 Ospedale Misericordia (GR) 13 14 14 11 11 10 11 Ospedale Nottola (SI) 4 4 1 1 1 1 2 Ospedale Campostaggia (SI) 2 2 1 1 1 1 1 Ospedale Orbetello (Gr) 5 4 4 5 5 6 6

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 421 Siena 325 Grosseto 354 Totale 1100

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 664 2709 3373 Siena 745 2500 3245 Grosseto 527 1475 2002 Totale 1936 6684 8620

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1045 Provincia di Arezzo 367 Provincia di Siena 356 Provincia di Grosseto 213 Extra USL 109

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 70 61 89 64 39 18 26 Grosseto 45 35 57 44 21 6 5 Siena 81 54 81 73 24 27 16 ASL TSE 196 150 227 181 84 51 47

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 4 Campagnatico 3 Capalbio 4 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 9 Cinigiano 5 Civitella Paganico 4 Follonica 20 Gavorrano 5 Grosseto 63 Magliano In Toscana 2 Manciano 5 Massa Marittima 7 Monte Argentario 19 Monterotondo Marittimo 3 Montieri 1 Orbetello 24 Pitigliano 7 Roccastrada 7 Santa Fiora 3 Scansano 4 Scarlino 6 Sorano 7

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3422 Siena 3050 Grosseto 2124 Totale 8596

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie