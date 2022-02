Orbetello, servizio straordinario di derattizzazione urgente

Orbetello: Richiamata la Determina n. 37 25/01/2022 di attivazione del Servizio Opzionale in favore della ditta S.E.I. Toscana s.r.l. per l’affidamento del “Servizio opzionale di disinfestazione e derattizzazione, disinfezione e sanificazione in ambiente esterno e/o confinato” il Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti ha emanato l'ordinanza di derattizzazione urgente lungo via Mura di Ponente del centro abitato della cittadina lagunare.

Il provvedimento si è reso necessario tenuto conto della notevole presenza di ratti che è stata registrata diffusamente lungo Via Mura di Ponente del centro abitato del Comune di Orbetello, a causa delle particolari condizioni favorevoli alla loro proliferazione.



L’intervento di derattizzazione dovrà interessare la Via Mura di Ponente nel tratto riportato nella planimetria allegata e sarà svolto con inizio nelle prime ore della mattina di Lunedì 14 Febbraio fino a fine esecuzione dello stesso prevista per il giorno Venerdì 18 Febbraio compreso.



Il tratto di Via Mura di Ponente coinvolto sarà transennato e gli stalli dei parcheggi coinvolti nei pressi dell’area saranno vietati alla sosta.

In via del tutto precauzionale, i proprietari e/o conduttori di animali domestici saranno invitati a tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità della presente ordinanza, che sarà pubblicata sul Sito del Comune a cura del Servizio Gestione Informatica.