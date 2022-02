Incendio del battipista usato per lo sci di fondo

Amiata: Un guaio per lo Sci Club Amiata. Così Luciano Porcelloni definisce l'incendio dell'autorimessa del Cantore, dove si trovava il gatto delle nevi adoperato da Daniele Coppi per la sistemazione del tracciato della pista da fondo della montagna, andato completamente distrutto.

«Il gatto - dice Porcelloni - era stato comprato con tanti sacrifici di persone del nostro territorio, ed è per questo che vorrei organizzare una campagna con il patrocinio di FISI Toscana, Collegio Maestri di Sci Toscana, Skipass Amiata e altri, per raccogliere fondi per poter permettere agli appassionati dello sci di fondo di continuare nel loro sport.

Lo Sci Nordico è un patrimonio sportivo della nostra montagna e credo che dovremo impegnarci tutti perché non venga abbandonato. La passione e l'entusiasmo di pochi mantiene vivo uno sport che, senza nessun impatto ambientale, in perfetta sinergia con quanto di "green" e naturale ci possa essere nel percorrere i nostri boschi nel silenzio della natura, permette a molti sportivi ed appassionati di praticare questo "trekking" invernale».