Vaccini 5-11 anni, open day straordinari senza prenotazione

In provincia di Grosseto l'hub di Braccagni e la sede vaccinale nelle ex Stanze nel centro di Manciano.

di Maria Antonietta Cruciata

Firenze: Al via una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica per i bambini di 5-11 anni, in ogni territorio della Toscana. Da oggi, 27 gennaio, e per le prossime settimane si intensifica la proposta vaccinale anti-Covid con “open day” dedicati, ad accesso libero, senza prenotazione, e con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie, che volessero cogliere questa straordinaria opportunità di protezione vaccinale per i propri figli. In alternativa, è sempre possibile prenotare attraverso il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

L’attuale offerta di vaccinazione pediatrica è decisamente molto ampia. Fino al 28 febbraio sono disponibili 60.950 posti complessivi: 22.676 nell’Area vasta centro; 19.423 nella Sud Est; 18.851 nella Nord Ovest.

La copertura vaccinale nella fascia di età 5-11 ( in termini di percentuale di soggetti vaccinati) risulta, al momento, pari al 28,87%.

“E’ una grande opportunità, che mettiamo a disposizione delle famiglie, per vaccinare i loro figli in età pediatrica, garantendo l’accesso libero in ogni territorio della Toscana, per diverse settimane - commenta il presidente Eugenio Giani -. Ringrazio tutti i professionisti del sistema sanitario regionale di questo loro straordinario impegno a tutela della salute dei più piccoli e dell’intera comunità. Non ci siamo mai fermati, né risparmiati, mettendo a frutto le nostre migliori energie, idee, strumenti e capacità organizzative. Non è il momento di abbassare la guardia, ma di ottimizzare e rilanciare incisive azioni di controffensiva pandemica. Dobbiamo continuare ad andare avanti - prosegue - e a mantenere salda la nostra fiducia nella scienza, nella ferma convinzione che, tutti insieme, riusciremo a superare positivamente l’emergenza sanitaria”.

“Siamo fermamente convinti dell’efficacia del vaccino, che rimane a tutt’oggi l’arma efficace per contrastare gli effetti severi della malattia e il tasso di mortalità nella popolazione, indipendentemente dall’età- sottolinea l’assessore al diritto alla Salute Simone Bezzini -. Questo ennesimo sforzo organizzativo, dedicato ai più piccoli, ha mobilitato l’intera comunità toscana, a partire dai professionisti del sistema sanitario regionale sempre in prima linea, che ringrazio sentitamente. Tutti insieme stiamo cercando di accelerare la vaccinazione pediatrica, andando incontro alle esigenze delle famiglie, in modo che possano cogliere anche questa opportunità”.

Il calendario degli appuntamenti

Asl Sud Est

Nel fine settimana nei giorni di 29 e 30 gennaio saranno garantite sedute pediatriche (5-11) in open (senza prenotazione) nelle seguenti sedi:

Provincia di Arezzo: il centro vaccinale del Foro Boario a San Sepolcro è aperto per i bambini domenica 30 gennaio pomeriggio dalle ore 15 alle 18 mentre a Castiglion Fiorentino, Casa della Salute, sempre domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18.

Provincia di Grosseto: l'hub di Braccagni presso la GrossetoFiere sabato 29 gennaio dalle 15 alle 19. Sempre sabato, ma dalle ore 15 alle 18, disponibile la sede vaccinale nelle ex Stanze nel centro di Manciano.

Siena: appuntamento sabato dalle 15 alle 18 al centro vaccinale presso l'asilo nido in strada di Renaccio. Invece, al centro vaccinale poliambulatorio la Fabbrichina di Colle Val d'Elsa, l'apertura ad accesso libero è stata fissata martedì 1 febbraio, dalle ore 15 alle 18, perché tutto prenotato nel week end.

Asl centro

Domenica 30 gennaio sarà possibile recarsi, senza prenotazione, nei punti vaccinali di Firenze (Mandela Forum), Prato (Pegaso 2), Pistoia ( Ceppo) e Empoli (Sesa).

Di seguito i dettagli per ciascuno dei 4 hub vaccinali pediatrici previsti:

Firenze: Mandela Forum, ore 9-18

Prato: Pegaso 2, ore 9-19

Pistoia: Ceppo, ore 8-20

Empoli: Sesa, ore 8-19

Asl Nord Ovest

Versilia

Per quanto riguarda l’ambito territoriale della Versilia l'hub vaccinale del Terminetto a Viareggio aprirà, ad accesso libero per le vaccinazioni pediatriche, il 30 gennaio e il 6 febbraio in orario 10:30-12:30 e 14:30-18:30, e dal 12 febbraio in poi tutti i sabati e le domeniche in orario 10:30-13 e 14:30-19.

Lucca e Valle del Serchio

Da oggi, giovedì 27 gennaio, sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica alla sede vaccinale di Fornaci di Barga nei giorni 27 e 31 gennaio, 5 e 24 febbraio in orario 18-19; il 29 gennaio e il 2 febbraio ore 12-13 e ore 18-19; l'8 febbraio ore 12-13.

Sempre a partire da giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica presso l’Ex ospedale di Campo di Marte di Lucca tutti i giorni in orario 17-18:30 (esclusi giorni 11 e 12 febbraio).

Livorno e provincia

Da oggi giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica al Modigliani Forum di Livorno tutti i giorni in orario 8-13 e 14-19; all’ospedale di Piombino nei giorni 27, 28 e 30 gennaio, e 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15 16, 19, 21 e 24 febbraio in orario 14-17.

Dal 31 gennaio sarà aperta ad accesso libero anche la sede vaccinale dell'ospedale di Cecina, nello specifico i giorni 31 gennaio e 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23 e 25 febbraio in orario 14-17.

Pisa e Pontedera

Da oggi giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica nelle seguenti sedi vaccinali:

Pisa, Hub vaccinale Croce rossa di Ospedaletto: tutti i giorni in orario 14-18;

Pontedera, Dipartimento della prevenzione (Palazzo Blu): tutti i giorni in orario 18:30-19;

Volterra, Dipartimento della prevenzione: tutti i giovedì in orario 18:30-19.

Pomarance, Distretto sanitario: tutti i venerdì in orario 18:30-19.

Il 30 gennaio, all'ospedale di Pontedera, giornata di apertura straordinaria ad accesso libero, (senza prenotazione) per fare la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico in orario 8-13.

Massa e Carrara

Da giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica alla Casa della salute di Massa, dal lunedì al venerdì ore 17-19 e sabato e domenica ore 10-12 e 17-19.

La sede vaccinale del distretto sanitario di Pontremoli, invece, sarà aperta ad accesso libero per i vaccini ai bimbi dai 5 agli 11 anni a partire da febbraio con il seguente orario: nei giorni 2, 4, 6, 9, 13,16, 20, 21,23 febbraio in orario 8-13; nei giorni 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14,15, 17, 18, 19, 22 febbraio in orario 14-19.

Azienda ospedaliero-univeristaria Meyer

Domenica 6 febbraio, orario 9-18, presso il Vaccination Center del Meyer.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti link aziendali:

Asl centro: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/news/31969-vaccinazione-pediatrica-domenica-30-gennaio-open-day-nei-4-hub-principali-dell-asl-toscana-centro

Asl nord ovest: https://www.uslnordovest.toscana.it/covid-e-vaccino/8098-vaccinazione-covid-19-5-11-anni

Asl sud est: https://www.uslsudest.toscana.it/comunicati-stampa/vaccinazione-pediatrica-un-fine-settimana-di-open-day-nella-asl-toscana-sud-est