Manutenzioni, continuano anche allâ€™inizio del 2022, le manutenzioni ordinarie del CB6

Manutenzioni, continuano anche all’inizio del 2022, le manutenzioni ordinarie del CB6

Manciano: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud continua nel piano delle manutenzioni inserite nel piano della bonifica.

L’intervento ha riguardato il torrente Fiascone, che scorre tra i comuni di Scansano e di Manciano. I lavori di Cb6 sono stati eseguiti nell’alveo attraverso lo spostamento dei rinterri. La sicurezza idraulica in quest’area è fondamentale: occorre mantenere più sicuro possibile il passaggio sul guado della strada comunale di Poggio alle Calle. Il guado rallenta il torrente, questo provoca depositi di materiale ed è quindi necessario mantenere il corso d’acqua più in ordine possibile.

Come sempre le manutenzioni di Cb6 vengono eseguite nel rispetto delle direttive regionali per la salvaguardia dell’ecosistema toscano.