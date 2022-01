Servizio civile, Enapa (Confagricoltura): 'ancora pochi giorni per candidarsi'

Roma: Mancano ancora pochi giorni alla scadenza del Bando per reclutare i volontari del Servizio Civile Universale.

Il Patronato Enapa di Confagricoltura, invitando a candidarsi entro le ore 14 del prossimo 26 gennaio, sottolinea l’ottima occasione di formazione, di crescita individuale e professionale destinata ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Enapa ha messo a disposizione 99 posti in tutta Italia, con una parte riservata ai giovani con difficoltà economiche, distribuiti in 33 sedi provinciali su 11 regioni. Ogni progetto avrà una durata di dodici mesi, con un impegno giornaliero di cinque ore, per un totale di 25 ore settimanali e verrà retribuito con un contributo mensile di € 444,30.

Per chi vuole mettersi al servizio della comunità civile attraverso Enapa, c’è l’opportunità di avere un‘esperienza di lavoro negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali, grazie ai progetti di servizio civile.

Posti disponibili anche per la crescita delle proprie competenze digitali. Per impegnarsi sull’invecchiamento attivo e i diritti degli anziani sono 30 i posti in Abruzzo e Puglia, 34 in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. All’inclusione digitale dei cittadini e allo sviluppo digitale delle aree interne e terremotate del centro Italia sono dedicate 35 posizioni tra Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Per non perdere questa opportunità occorre, con il proprio SPID cliccare Servizio Civile - Domande Online - Domanda On Line e cercare la sede ENAPA prescelta.