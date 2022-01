Alloggi di Edilizia residenziale pubblica: online il bando, sessanta giorni per fare domanda

È pubblicato sul sito del Comune di Capalbio il bando per la formazione della graduatoria per gli alloggi Erp. Tempo fino all’11 marzo per partecipare.

Capalbio: È stato pubblicato oggi, lunedì 10 gennaio, sul sito del Comune di Capalbio il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Il bando è indetto ai sensi dell’articolo 7 della legge della Regione Toscana 2/2019 e sarà possibile per 60 giorni presentare domanda per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi, nel rispetto del regolamento approvato da Lode (Livello ottimale di esercizio) grossetano.

Oltre al bando, sul sito www.comune.capalbio.gr.it si possono scaricare gli allegati. Bando e allegati possono essere ritirati anche presso l’ufficio tecnico del Comune, su appuntamento, da fissare chiamando il numero 0564 897741.



I requisiti di accesso per la presentazione della domanda sono indicati nel bando; possono presentare richiesta i cittadini residenti sul territorio comunale o che vi svolgono attività lavorativa, che hanno uno situazione economica che non consente di reperire sul territorio alloggi in affitto sul libero mercato e valore Isee (indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 16mila 500 euro. Chi presenta domanda, tra gli altri requisiti, non dove aver occupato abusivamente, negli ultimi cinque anni, un alloggio Erp.



Le domanda di partecipazione, da presentare sui moduli predisposti dal Comune, devono essere corredate di bollo e di tutta la documentazione prevista dal bando.



Le domande, che devono pervenire entro l’11 marzo prossimo, dovranno essere presentate in busta chiusa all’Ufficio protocollo dell’ente, negli orari di apertura al pubblico o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, o inoltrate tramite pec all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per le domande presentate tramite raccomandata a.r. farà fede il timbro postale di spedizione, che dovrà essere leggibile.