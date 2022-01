Volo cancellato Firenze Palermo e ritorno, ai passeggeri 250 euro

Amaro rientro dalle festività di capodanno per i passeggeri Volotea, che, nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio, si sono visti cancellare improvvisamente il volo Firenze Palermo e conseguentemente anche il Palermo Firenze.

La cancellazione dei voli VY6922 e VY6923 ha portato non pochi disagi ai passeggeri, che si sono trovati costretti a riprogrammare il proprio viaggio per raggiungere la Sicilia.

I passeggeri, che hanno subito il disservizio da parte della compagnia aerea, possono ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Il team di ItaliaRimborso, infatti, attraverso le proprie analisi pensa che si possa agire in giudizio nei confronti di Volotea per il disservizio aereo per il volo cancellato.

ItaliaRimborso può fornire assistenza, gratuita ai passeggeri, attraverso il form presente nel sito web italiarimborso.it. In alternativa è possibile chiamare lo 06 56548248, oppure inviare un messaggio Whatsapp al 3421031477.