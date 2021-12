Asl sudest, nuove regole per l'accesso alle strutture ospedaliere

Le indicazioni della Regione Toscana

Grosseto: In applicazione alle indicazioni della Direzione Regionale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana inerenti l'accesso agli ospedali, la Asl Toscana sud est comunica quanto segue. In considerazione della recrudescenza del virus, i presidi ospedalieri e territoriali hanno applicato tutte le misure necessarie a tutelare la salute degli ospiti e del personale, in particolare è vietato l’accesso di visitatori e parenti alla struttura, fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità.

L’eventuale accesso, qualora autorizzato, potrà essere concesso esclusivamente a coloro che sono in possesso del “green pass rafforzato” oppure “green pass base” più una certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.

Inoltre, confermando quanto indicato dal DPCM del 24 ottobre 2020, è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e di accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.