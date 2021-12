Le luci del Carnevale accendono il Natale

Domani pomeriggio alle 17.30 il sindaco accenderà il manufatto realizzato dai maestri del Carnevale follonichese.

Le luci sono state posizionate sul pennello nord alla foce del Petraia

Follonica: La sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Carnevale Follonica prosegue anche nelle festività natalizie 2021, sulla scia di quanto già successo lo scorso anno. In questi giorni si sono completate le accensioni delle otto installazioni artistiche realizzate per il Natale del 2020 che sono tornate a illuminare gli otto quartieri follonichesi abbellendo nuovamente Follonica con realizzazioni fantasiose, personali, uniche e prodotte totalmente grazie alla maestria dei maestri carristi. Visto il successo delle realizzazioni di dodici mesi fa, l’iniziativa si è ripetuta anche per quest’anno con i volontari dell’Associazione Carnevale Follonica, che nelle scorse settimane all’interno dei capannoni hanno realizzato altre due strutture artistiche che, una volta completate con le luci, andranno a incrementare il patrimonio di installazioni luminose a disposizione dell’Amministrazione e della città.

Stavolta la scelta del Comune si è rivolta verso due manufatti che ricordassero la storia e le tradizioni follonichesi: la prima delle due installazioni verrà accesa ufficialmente domani pomeriggio, giovedì 23 dicembre alle 17.30, si tratta di un manufatto che unisce due dei simboli storici di Follonica come i delfini, ispirati alle creazioni che decorano il cancello magonale dell’ex Ilva, alla scritta “Follonica” e a un cuore ed è stata installata sul pennello nord alla foce del Petraia; la seconda installazione verrà posizionata subito dopo Natale nella rotatoria fra via Leopardi, via Amendola e via Chirici, ed è una copia in scala ridotta della guglia di piazza Sivieri. Due simboli di Follonica che i maestri del Carnevale hanno ideato, personalizzato e realizzato con la solita passione ed entusiasmo.

«Ringraziamo l'Associazione Carnevale che già dallo scorso anno è riuscita a realizzare delle decorazioni bellissime per la nostra città – dice il sindaco di Follonica Andrea Benini – Le difficoltà che hanno caratterizzato questi ultimi due anni sono state trasformate in opportunità dai maestri carristi che, non potendo dedicarsi al loro solito lavoro, hanno messo la loro bravura a disposizione della città. Con la fine della mia quarantena potrò con grande piacere inaugurare personalmente l'accensione di questa particolare luminaria».

«Anche quest’anno l’Associazione Carnevale Follonica ha accolto con piacere la proposta dell’Amministrazione comunale – spiega Mario Buoncristiani, delegato dell’associazione – proseguendo nella collaborazione che già lo scorso anno ha permesso di realizzare otto installazioni artistiche luminose apprezzate da tutti i follonichesi; i volontari dei rioni hanno messo a disposizione ancora una volta la loro abilità per un progetto importante e che evidenzia come ormai l’Associazione Carnevale Follonica sia una delle realtà più consolidate e apprezzate nell’intero panorama nazionale del mondo carnevalesco. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari e i carristi che hanno realizzato le due strutture di quest’anno».