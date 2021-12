Claudio Morici ed i segreti dei libri di Hubert Selby Jr

Nella settimana puntata del magazine di Raiplay dedicato al mondo dell'editoria. Dai 23 dicembre sulla piattaforma Rai

Attore, comico, performer, autore di libri e reporter, Claudio Morici artista eclettico è al centro della settima puntata del magazine di RaiPlay dedicato al mondo dell’editoria, disponibile da giovedì 23 dicembre sulla piattaforma Rai. In una clip monografica dedicata a Hubert Selby Jr, Morici svelerà i segreti dei libri dello scrittore statunitense, autore di “Ultima uscita per Brooklyn”, “La stanza” e “Requiem per un sogno” opere ammirate da personaggi cardine della controcultura come Ginsberg, Baraka e Burgess.

Questa volta nella puntata si parlerà di desiderio. A spiegare bene questo stato sarà Pietro Turano, giovane attore romano che sulle dinamiche del desiderio ha le idee molto chiare.

Passando invece alle interviste, l’ospite di questa settimana sarà Paol.o Di Paolo, che a Play Books presenterà il suo libro “I desideri fanno rumore" romanzo per adolescenti, ambientato durante la pandemia, che narra la storia di Caterina una giovane che all’improvviso si accorge di poter sentire i desideri degli altri senza che siano espressi.

Non potevano inoltre mancare i fumetti: occhi puntati questa volta su “Paprika”, la graphic novel del giovane talento Mirka Andolfo, napoletana pronta a conquistare States e Sol Levante. La filosofa Ilaria Gaspari svelerà invece le origini e i segreti del desiderio.

Il film del catalogo RaiPlay scelto questa settimana è tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia: “A ciascuno il suo” di Elio Petri con Gian Maria Volonté.

Michele Cocchi, psicoterapeuta e scrittore, parlerà del mondo dei “ritirati”, il fenomeno degli hikikomori, la parola giapponese che indica quel malessere che spinge ragazze e ragazzi a chiudersi nelle loro camere. In chiusura l'attore Federico Baldi leggerà “La scopa del sistema” di David Foster Wallace.

Infine, per l’appuntamento con “Extra Books” l’ospite di Vittorio Castelnuovo questa volta sarà la regista teatrale Lucia Calamaro.