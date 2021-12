GDF, il Generale di Divisione Virgilio Pomponi in visita al Comando Provinciale di Viterbo

Il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, si è recato in visita al Comando Provinciale di Viterbo ove è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col.t.ISSMI Andrea Pecorari, per uno scambio augurale per le prossime festività natalizie.

Viterbo: Nella mattinata di martedì 21 dicembre, il Comandante Regionale Lazio - Generale di Divisione Virgilio Pomponi, si è recato in visita al Comando Provinciale di Viterbo per il tradizionale scambio di auguri di fine anno con il personale.



Accolto dal Comandante Provinciale Col.t.ISSMI Andrea Pecorari, l’alto Ufficiale ha incontrato anche S.E. il Prefetto di Viterbo, Dott. Giovanni Bruno, il Procuratore Capo della locale Procura, Dott. Paolo Auriemma, il Questore di Viterbo, Dr. Giancarlo Sant’Elia ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, Col. Andrea Antonazzo.



Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - Sezione di Viterbo, per sottolineare il legame inscindibile tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo.



L'Ufficiale Generale ha formulato a tutti i suoi migliori Auguri per un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo, con preghiera di estenderli alle famiglie, fondamentale supporto nella quotidiana attività dei militari.



Nel corso dell’incontro il Comandante Regionale ha rinnovato a tutte le Autorità intervenute la massima disponibilità del Corpo a svolgere una sinergica attività di contrasto alle diffuse forme di illegalità economico-finanziaria a tutela della collettività e degli equilibri economici e sociali.