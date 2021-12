'Più notti, più sogni. + experience', per Enjoy Viterbo

Viterbo: Fino al 10 gennaio è possibile aderire, tramite piattaforma online, agli avvisi di “Più notti, più sogni. + Experience”, la rinnovata misura dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per il rilancio turistico regionale per il 2022 presentata anche a Viterbo.

Destinatari sono le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali, inclusi gli agriturismi, centri per il benessere fisico, agenzie di viaggio e tour operator della Regione Lazio.

Rispetto all’iniziativa del 2021 “Più notti, più sogni”, la misura con cui la Regione Lazio regala una notte in più, se ne vengono prenotate tre, e due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate cinque, la nuova “Più notti, più sogni. + Experience” si ripresenta in una nuova veste per tutto l’anno 2022. Oltre alle formule già previste, sono aggiunte due importanti novità: la formula 2+1 con cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno dopo almeno due notti consecutive prenotate ed utilizzate nella stessa struttura ricettiva, pensata per stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, e le Experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione.

“Siamo certi che la risposta da parte dei nostri operatori del turismo sarà positiva e cospicua. Dopo la misura sperimentale ‘Più notti, più sogni’ rinnoviamo l’iniziativa in ‘Più notti, più sogni. + Experience’ che, grazie al confronto con gli operatori di settore e di concerto con le associazioni di categoria, risulta arricchita. Inoltre, coinvolgiamo una più ampia platea di operatori del turismo, come le agenzie di viaggio e i tour operator, i quali svolgono un importante ruolo intermediario con tutti i soggetti della filiera. È opportuno e fondamentale stare al fianco ad ogni protagonista dell’industria turistica affinché il rilancio del settore sia concreto e si traduca in un ritorno sostanziale in termini economici e attrattivi.” Ha sottolineato Valentina Corrado Assessore al Turismo della Regione Lazio.

Nella parte conclusiva della presentazione l’intervento di Sergio Cesarini, Presidente della Rete di Imprese ENJOY VITERBO nata con l’intento di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti (oltre 100) nel mercato nazionale ed internazionale, ma anche di organizzare e proporre un Sistema Locale di Offerta Commerciale articolato, integrato e funzionale ai residenti ed ai turisti che gravitano sull’area, valorizzando tutte le attività produttive, turistiche, commerciali e culturali presenti; per accrescere la qualità dell’offerta globale dell’area, le sue risorse, le sue potenzialità.

Il Presidente della Rete, Cesarini ha sottolineato l’importanza di “Più notti, più sogni. + Experience” evidenziando quello che ha definito con la sigla “A.P.E: Accoglienza, Professionalità ed Emozioni che mai devono mancare, ma devono essere “comun denominatore” di tutti gli operatori del settore turistico“.

Gli avvisi per manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito www.laziocrea.it. Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per l’avviso rivolto alle strutture ricettive imprenditoriali, e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per l’avviso rivolto alle agenzie di viaggi e tour operator.

Per maggiori informazioni sugli avvisi:

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-agenzie-di-viaggi-e-tour-operator/