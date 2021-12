Its: Giani e Nardini al battesimo di 'Prodigi', la prima fondazione toscana per l'Ict

Firenze: “Le risorse che investiamo sull’istruzione tecnica superiore sono risorse spese bene, perché vanno a creare centri in cui la stragrande maggioranza delle persone sono poi occupate e ci aiutano a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro”. Così il presidente Eugenio Giani intervenendo questa mattina al Polo tecnologico di Empoli (Fi), dove ha sede “Prodigi”, la prima Fondazione Its in Toscana dedicata al digitale e alle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, che proprio oggi è stata costituita formalmente.

“Sono convinto che 'Prodigi' – ha aggiunto Giani - diventerà una super Its e sarà un grande esempio di formazione per i giovani capace di offrire una sbocco occupazionale”. “Gli Its – ha sottolineato il presidente – sono la sintetizzazione organica dell’efficacia che una formazione professionale fondata sull’esperienza delle imprese riesce a mettere in campo e noi non faremo mancare il nostro impegno per sostenere questi percorsi formativi”.

All’evento di questa mattina è intervenuta anche l’assessora a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini che ha spiegato: “'Prodigi' si aggiunge alle 7 fondazioni Its già attive in Toscana, e assieme all’altra nuova fondazione dedicata al sistema casa e all’edilizia ci aiuterà a completare l’offerta formativa di cui la Toscana ha necessariamente bisogno”. “Gli Its – ha aggiunto Nardini - sono stati una scommessa che, oggi possiamo affermare, ha funzionato. I dati ci dicono che le ragazze e i ragazzi che concludono questi percorsi riescono in tempi brevi ad inserirsi nel mondo del lavoro”. "Questo Its si occupa di un ambito, quello dell'Ict, che sta avendo un grande sviluppo.

Le due grandi transizioni che stiamo vivendo, quella digitale e quella ecologica, richiamano tutti noi all’impegno di accompagnarle senza che si traducano in un rischio per l’occupazione ma in una opportunità. La sfida è quella di tenere insieme rispetto dell’ambiente e digitalizzazione con la salvaguardia e la creazione di nuova occupazione che vogliamo stabile e di qualità. Un'altra sfida è quella di superare il disallineamento esistente tra domanda e offerta. E gli Its vanno proprio in questa direzione”, ha concluso l’assessora ringraziando i circa 30 soggetti - tra amministrazioni comunali, aziende, agenzie formative, istituzioni scolastiche, le 3 Università toscane e associazioni di categoria - che hanno deciso di fondare “Prodigi” attraverso un “partenariato che abbraccia la nostra regione e coinvolge l’empolese, il territorio pisano, il sud della Toscana, a dimostrazione della vocazione che dovrebbero avere tutti gli Its, quella di rispondere dal punto di vista formativo ai bisogni dell'intero territorio regionale”.

In occasione della firma odierna dell’atto costitutivo, è stata nominata come presidente Paola Castellacci. La costituzione della fondazione “Prodigi” giunge al termine dell’iter avviato dalla giunta regionale poco prima della scorsa estate. Nella realizzazione dei percorsi per l’Ict, “Prodigi” sarà affiancata dalle fondazioni Its Prime e Vita, che ormai da anni hanno avviato percorsi Its in questa area tecnologica calibrati sulle specificità delle proprie aree di riferimento, ovvero meccanica e scienze della vita. Potrà avviare i percorsi sin dal prossimo anno formativo 2022-2023.

La sede della fondazione è collocata all’interno del Polo tecnologico di Empoli, in una palazzina del gruppo SeSa (tra i soci fondatori assieme a Cabel) con una superficie di 1000 mq. La compagine dei soci fondatori è formata da 5 istituti superiori, compreso il capofila (l’Istituto di istruzione superiore Ferraris-Brunelleschi di Empoli), delle province di Pisa, Livorno e Città metropolitana di Firenze (Empoli e Firenze Sud), 4 agenzie formative, 12 aziende, 3 associazioni di categoria, 3 università (Firenze, Pisa e Siena) e i comuni di Empoli, San Miniato e Cascina. “Una squadra” che rappresenta una rete di relazione già strutturata, a garanzia di un’efficace ricaduta in termini di risposta ai fabbisogni di competenze delle imprese e di occupabilità.

Di seguito la lista dei trenta soci fondatori: Abb, Agenzia Formativa Copernico, Asev, Associazione degli Industriali di Arezzo Grosseto e Siena- Confindustria Toscana Sud, Assoservizi, Cabel Industry, Ceam Control Equipment, Cna Associazione Territoriale di Pisa, Comune di Cascina, Comune di Empoli, Comune di San Miniato, Confindustria Firenze Formazione Cosefi, Confindustria Toscana, IIs Ferraris-Brunelleschi di Empoli (Capofila), ISIS Carducci Volta Pacinotti di Piombino, I.I.S. Leonardo Da Vinci – Fascetti di Pisa, ISIS Piero Gobetti – Alessandro Volta di Firenze, I.T. Cattaneo di San Miniato, Net7, Netresults, Nextworks, Polo Navacchio, Readytec, Seco, Sesa, Timenet, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Firenze, Zucchetti Centro Sistemi.