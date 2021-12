Concorsi per Istruttore di Polizia municipale: corso FP CGIL Siena

Le selezioni pubbliche sono previste dall’Unione dei Comuni della Val di Merse e da Poggibonsi e San Gimignano.

Siena: La FP CGIL di Siena informa che sono aperte le iscrizioni (entro il 15 gennaio 2022) al corso on-line di preparazione ai concorsi per Istruttore di Polizia municipale indetti dall’Unione dei Comuni della Val di Merse (Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille) e dai Comuni della Valdelsa senese (Poggibonsi e San Gimignano).

Il corso sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni sulle materie d'esame registrate dalla Associazione Cerchio Blu.

Per info e iscrizioni lascia il tuo contatto sulla pagina: https://www.fpcgiltoscana.it/concorsi/corsi/cs10028/ oppure contatta: Luca Franci (Polizia Municipale Siena, FP CGIL) 345 2525506 (anche whatsapp) - Cesare De Sanctis (FP CGIL Valdelsa Senese) 348 7901055 (anche whatsapp) - Damiano Salvastrelli (Polizia Municipale San Gimignano) 338 7433369