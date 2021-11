Piccoli ballerini gigliesi premiati a Firenze

Sindaco Ortelli: “I giovani ballerini che hanno avuto successo a Firenze hanno reso il Giglio orgoglioso”

“L’Isola del Giglio, e soprattutto l’Amministrazione comunale, è orgogliosa dei suoi giovani ballerini che hanno riscosso un bel successo nel concorso nazionale di danza che si è svolto lo scorso fine settimana alla Tuscany Hall di Firenze”. Il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli celebra i giovani che hanno ottenuto un bel successo. “Il gruppo formato da Elisabetta Galeotti, Elettra Godaj, Elisa Li Vecchi, Brenda Stefanini e Filippo Pulci – spiega Ortelli - ha reso onore alla nostra Isola e con loro lo hanno fatto le due insegnanti Miranda Pastorelli e Sarah Del Venuto. Si tratta del risultato di un grande lavoro, un’eccellenza per la nostra Isola, che dimostra come, pur con tutte le difficoltà che si possono avere qui c’è anche la possibilità di prepararsi nel migliore dei modi grazie a professionalità di grande spessore che hanno permesso all’intero gruppo di collezionare questo successo ottenuto nel capoluogo della Toscana. Come Sindaco mi auguro, e ne sono certo, che si tratti solo di un primo di tante altre affermazioni che daranno lustro al Giglio. Ringrazio dunque i bambini e le insegnanti, ma anche i genitori che hanno creduto in loro sostenendoli sin dall’inizio”.