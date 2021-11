Ex Ilva, presto un progetto per proseguire con il recupero dell'area

Follonica: Il Comune di Follonica ha recentemente avviato una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. L'importo complessivo dell’appalto è di circa 270 mila euro.

In questo modo l'Amministrazione comunale vuole avere tutti gli strumenti necessari a recepire i nuovi finanziamenti che potrebbero arrivare in futuro. Per proseguire con la riqualificazione dell'Ilva, il Comune di Follonica ha recentemente avviato una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e per l’eventuale affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la piazza del Teatro, il varco nel muro Magonale e l’Officina Cilindri. L'importo complessivo dell’appalto è di circa 270 mila euro e l'importo a base di gara è di 132 mila euro. All’indirizzo internet: https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare.

«Abbiamo avviato la procedura di indagine per la ricerca di un professionista o di uno studio che abbia le competenze adeguate alla redazione del masterplan dell'area – spiega l'assessora al sistema ex Ilva Barbara Catalani – il piano dovrà quindi comprendere quello che resta da recuperare e dovrà integrarsi con ciò che è già stato fatto in questi anni per il recupero dell'area. Quella da individuare dovrà quindi essere una figura legata alla rigenerazione urbana, con grandi competenze e che dovrà relazionarsi con un gruppo di lavoro composito per il rilancio delle attività che son già in essere in quello spazio».

Quello del Comune di Follonica è un investimento importante per la redazione di un progetto architettonico ma anche concettuale di un'area fondamentale della città. L'Amministrazione comunale con questa nuova progettazione vuole avere tutti gli strumenti necessari a recepire i nuovi finanziamenti che potrebbero arrivare tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o tramite il programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

«Abbiamo trovato nel bilancio le risorse per avviare questa nuova, importante fase – spiega l'Amministrazione comunale – si tratta di un processo complesso. L'Ilva si estende per 7 ettari e per molto tempo è stata abbandonata all’incuria e al degrado. Un patrimonio di valore storico che da diversi anni, grazie all’impegno degli amministratori che si sono succeduti alla guida di Follonica, sta tornando a disposizione dei cittadini».