Istituti Comprensivi di Follonica: Iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2022-23

Follonica: Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/23 degli istituti “Leopoldo II di Lorena” e “Follonica 1” dovranno essere effettuate on line nel mese di gennaio sul sito www.iscrizioni.istruzione.it .

Le informazioni sulle scuole secondarie di primo grado dei due Istituti Comprensivi potranno essere reperite e sul portale “Scuola in Chiaro” - http://cercalatuascuola.istruzione.it - e sui rispettivi, www.icfollonica1.edu.it IC e www.iclorena.edu.it .



La segreterie degli istituti offriranno un servizio di informazione e di supporto per effettuare l’iscrizione con il seguente orario:

Istituto Comprensivo Follonica 1, via Gorizia: mercoledì e venerdì 8.30 – 13.30, lunedì, martedì e giovedì 8.30 – 16.30, il sabato ore 9 – 12 su appuntamento

Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” via Balducci 2: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.30, lunedì, mercoledì, giovedì 14.30 – 16.30.



Per una migliore conoscenza delle scuole e delle opportunità formative i bambini, le bambine i ragazzi e le ragazze, accompagnati da un solo genitore, sono invitati a partecipare agli open day. Sono previsti incontri con le dirigenti, visite alle scuole e l’info point con i docenti.



Di seguito i vari appuntamenti:



Scuole dell'Infanzia:



Alla scuola primaria gli ingressi saranno scaglionati in base alla lettera iniziale del cognome dei bambini e delle bambine.



Istituto comprensivo Follonica 1:

17 novembre 16.30 – 17.30, scuola “Campi Alti” lettere dalla A alle F

18 novembre 17 – 18, scuola via Marche lettera A alla F

24 novembre 16.30 – 17.30 scuola Campi Alti dalla lettera G alle N

25 novembre 17 – 18 scuola via Marche dalla lettera G alle N

1 dicembre 16.30 – 17.30, scuola Campi Alti dalla lettera O alle Z

2 dicembre 17 – 18 scuola via Marche dalla lettera O alle Z

15 dicembre 16.30 – 17.30 scuola Campi Alti, informazioni e incontro con la dirigente Elisa Ciaffone

15 dicembre 17.30 – 18.30 scuola via Marche, informazioni e incontro con la dirigente Elisa Ciaffone



Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena:

26 novembre, 17 – 18.30, Scuola Il Fontino, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera A alla lettera F

29 novembre, 17 – 18.30, Scuola I Melograni, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera A alla lettera F

3 dicembre, 17 – 18.30, Scuola Il Fontino, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera G alla lettera N

6 dicembre, 17 – 18.30, Scuola I Melograni, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera G alla lettera N

10 dicembre 17 – 18.30, Scuola Il Fontino, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera O alla lettera Z

13 dicembre 17 – 18.30, Scuola I Melograni, la dirigente Paola Brunello e le insegnanti incontrano dalla lettera O alla lettera Z





Scuola Primaria:

Istituto Comprensivo Follonica 1



Incontro con i genitori (uno per ogni bambino e bambina) con la dirigente scolastica Elisa Ciaffone che si terrà nella palestra di via Gorizia: per la scuole dell'infanzia di via Marche e e Il Fontino l'appuntamento è per lunedì 13 dicembre alle 16.30, per le scuole dell'infanzia di Campi Alti, Regina Elena e i Melograni l'appuntamento è giovedì 16 dicembre alle 16.30. La visita alle sedi delle scuole primarie dell'istituto comprensivo Follonica 1, per soli genitori, si terrà sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12.



Laboratori:

Scuola Primaria “G. Rodari”

Scuola Primaria “I. Calvino”

Scuola Primaria “D. Cimarosa”

Scuola Infanzia "Campi Alti e Regina Elena

mercoledì 17 novembre 15.30-17

giovedì 18 novembre 15.30-17

lunedì 6 dicembre 16.30-18

Scuola Infanzia via Marche

mercoledì 17 novembre 17.30-19

giovedì 18 novembre 17.30-19.00

giovedì 25 novembre 16.30-18.00

Scuola Infanzia Il Fontino

giovedì 18 novembre 15.30-17.00

lunedì 22 novembre 15.30-17.00

lunedì 29 novembre 16.30-18.00

Scuola Infanzia I Melograni

giovedì 18 novembre 17.30-19.00

lunedì 22 novembre 17.30-19.00

giovedì 25 novembre 16.30-18.00



Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena



Incontro con i genitori (uno per ogni bambino e bambina) con la dirigente scolastica Paola Brunello e i docenti che si terrà nell’aula magna della scuola primaria Don Milani, in via Balducci 2: per le scuole d'infanzia Il Fontino e Campi Alti l'appuntamento è per giovedì 9 dicembre alle 17.30, per le scuole d'infanzia i Melograni, via Marche e Regina Elena l'appuntamento è per martedì 14 dicembre alle 17.30. La visita alle sedi delle scuola primaria dell'istituto comprensivo Leopoldo II di Lorenza, per soli genitori, si terrà venerdì 7 gennaio dalle 10 alle 12.



Laboratori: