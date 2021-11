In biblioteca il primo incontro di 'Nati per Leggere', il programma di promozione della lettura per i più piccoli

Mercoledì 17 novembre, alle ore 17, nello spazio 0-13 della Biblioteca comunale Gaetano Badii, si terrà il primo evento rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie.

Massa Marittima: Non c'è un'età per la lettura e anche i bambini da zero a tre anni possono apprezzare la bellezza delle storie. Per questo, in occasione della Settimana Nazionale “Nati per Leggere”, che si svolgerà dal 13 al 21 novembre, la Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima il giorno mercoledì 17 novembre, alle 17, ospiterà il primo evento dal titolo “Nati per leggere. Accarezzare con la voce. Canti e filastrocche della Toscana e dal mondo. Incontri per bambini da 0 a 3 anni e per i loro genitori" a cura dei volontari di Nati per Leggere.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 22 novembre, alle 17: “Nati per leggere. Accarezzare con la voce. Dalla parte dei bambini. Incontro per bambini da 4 a 6 anni e per i loro genitori", a cura dei volontari di Nati per Leggere. Il programma ha lo scopo di dare utili indicazioni ai genitori riguardo l'importanza della lettura in famiglia fin dalla più tenera età, facendo conoscere i benefici che questa pratica porta per lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare 0-6 anni, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2mila comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Gli incontri, come quello della Biblioteca Comunale Badii, sono curati dai volontari di “Nati per Leggere” e l'evento è organizzato dalla cooperativa PromoCultura.

“Il Comune di Massa Marittima si sta distinguendo anno dopo anno per il suo impegno nella promozione di iniziative culturali rivolte ai più piccoli – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – a partire dai progetti per incentivare la lettura sin dalla tenera età. Proseguiamo con convinzione su questo percorso che ci sta dando importanti risultati, sia con il progetto Nati per leggere, sia con il concorso letterario Scelto da noi, che portiamo avanti ormai da 29 anni e che ha avuto il merito di avvicinare in modo stimolante migliaia di bambini del territorio alla lettura.”

Gli incontri di Nati per Leggere sono su prenotazione. Gli adulti accompagnatori dovranno esibire il Green Pass. Per info e prenotazioni: tel. 0566906293, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .