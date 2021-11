Allerta meteo. Temporali forti, il 13 novembre codice giallo dalle 18 a mezzanotte

di Lorenza Berengo

Firenze: Temporali forti in arrivo in Toscana. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, il codice giallo scatta dalle 18 alla mezzanotte di domani, sabato 13 novembre e interesserà in particolare l’Arcipelago Toscano, la costa, la Lunigiana, la Valle del Serchio. Le precipitazioni cominceranno già nel corso della mattinata di domani nella zona costiera , per poi estendersi nelle zone più interne, e assumere carattere temporalesco,già dal pomeriggio. Temporali attesi anche nelle zone nord occidentali della regione, con possibili colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.