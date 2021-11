Le Colline Metallifere per l'assistenza agli anziani: martedì 16 novembre incontro il Comune

Massa Marittima: Martedì 16 novembre a partire dalle 9 nella sala consiliare del Comune di Follonica si terrà un incontro dal titolo “le Colline Metallifere per l'assistenza agli anziani - Le iniziative socio sanitarie e socio assistenziali in essere e future del territorio”. All'evento, organizzato dalla cooperativa sociale Nomos e patrocinato dal Comune di Follonica, prenderanno parte il sindaco di Follonica Andrea Benini, Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, all'economia, al credito, al turismo e al lavoro della Regione Toscana, la sindaca di Scarlino Francesca Travison e il direttore della Società della salute CoeSO – SdS Grosseto Fabrizio Boldrini. Durante la mattinata uno dei temi centrali sarà quello dedicato all'attivazione, nella pandemia, di una rete eco-socio-psicosociale innovativa, per una migliore qualità di vita nelle fragilità e nelle demenze.

Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali, all'edilizia residenziale pubblica e alla cooperazione internazionale della Regione Toscana parlerà delle politiche regionali per la presa in cura della persona anziana e le prospettive future. Durante la conferenza interverranno Chiara Scarficcia della cooperativa Giocolare, la cooperativa Uscita di Sicurezza, Sara Rosi della cooperativa Cuore, la cooperativa Arcobaleno e Gaia Guidotti della cooperativa Nomos. Elena Poli, psicologa del Centro Studi Orsa e Andrea Guazzini, dell'università degli Studi di Firenze insieme a Franco Miglianti dell'Auser Grosseto porteranno le loro testimonianze. Il presidente del centro studi Orsa Francesco Manneschi modererà gli interventi della mattinata.