Pubblicato il bando sul piano di alienazioni. Scadenza per le domande entro il 9 dicembre 2021

Massa Marittima: L'Unione di Comuni Colline Metallifere ha messo in vendita alcuni beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana mediante trattativa diretta.

Il bando è disponibile nel sito dell'Ente, sezione Bandi di Gara e Contratti di Amministrazione Trasparente raggiungibile con questo link http://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi



I lotti oggetto del bando sono il “Bonsecchino” a Massa Marittima e “Casa Bacci” a Suvereto. Il lotto “Bonsecchino” è costituito da immobili e terreni agricoli per una superficie di 11,5 ettari circa nelle vicinanze della frazione di Valpiana a Massa Marittima. La superficie stimata dei fabbricati è di mq. 280 circa. Il lotto “Casa Bacci”, invece, è costituito da un immobile e da terreni agricoli per una superficie di 8,5 ettari circa presso la frazione di San Lorenzo a Suvereto. La superficie stimata del fabbricato è, in questo caso, di 409 metri quadri circa.



La scadenza per la presentazione di proposte è fissata per le ore 13,00 del 9 dicembre 2021

del giorno giovedì 9 dicembre 2021 nelle seguenti forme:

- a mano o a mezzo corriere presso l’Ufficio protocollo posto presso la sede dell’Unione di Comuni;

- per posta, a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, all’indirizzo dell’Unione di Comuni

sopra indicato;

- a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata.



Si fa presente inoltre che la seduta pubblica per la vendita dei lotti oggetto dell'avviso si svolgerà nella sede dell'Unione a Massa Marittima nel giorno venerdì 10 dicembre alle ore 9,30.



Per info: 0566906132 mail.