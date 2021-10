Palestre scolastiche: la disponibilità per l'attività sportiva pomeridiana e serale

Per partecipare c'è tempo fino al 2 novembre.



Grosseto: È pubblicato l’avviso per la concessione temporanea delle palestre scolastiche di competenza comunale. Le associazione e le società sportive interessate all’utilizzo di questi impianti possono fare domanda entro le ore 10 del 2 novembre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sulla base della disponibilità delle strutture qui elencate:





ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N. 1 – Via Mascagni

Grosseto – Via Mascagni Scuola Primaria - Lun/Mart/ Giov/ Ven dalle 16.30 in poi

Grosseto – Via Scansanese Scuola Primaria – Lun/ Mart/ Merc/ Giov/ Ven dalle 16.30 in poi



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N. 3 – Via Sicilia

Grosseto – Via Portogallo Scuola Secondaria di I grado “G.Ungaretti” A (senza rete da pallavolo) – Lun/ Mart/ Merc/ Giov/ Ven dalle 17.00 in poi - Sab dalle 15.00 in poi

Grosseto – Via Portogallo Scuola Secondaria di I grado “G.Ungaretti” B (con rete da pallavolo) -Lun/ Mart/ Merc/ Giov/ Ven dalle 15.00 in poi - Sab dalle 15.00 in poi

Grosseto – Via Yugoslavia Palestra “Salvo D'Aquisto” - Scuola Primaria –Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle 17.30 in poi

Grosseto – Via Sicilia Palestra “Gabelli” - Scuola Primaria – Lun/Gio/Ven dalle ore 16.00 in poi e Mart/Merc dalle ore 17.00 in poi



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N.4 – Viale Einaudi

Grosseto - Scuola via Giotto - Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle ore 17.00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N. 5 – Via Rovetta

Grosseto – Via Uranio Scuola Secondaria di I grado “G.B.Vico” palestra A – fino a fine lavori non utilizzabile

Via Uranio Scuola Secondaria di I grado “G.B.Vico” palestra B – fino a fine lavori non utilizzabile

Grosseto – Via De Amicis Scuola Primaria – Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle 17.00 in poi



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N. 6 – Via Garigliano

Grosseto – Via Garigliano Scuola Secondaria di I grado “G.Galilei” palestra A – Lun/Merc/Giov dalle 16.30 in poi

Grosseto – Via Garigliano Scuola Secondaria di I grado “G.Galilei” palestra B – Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle 17.00 in poi

Grosseto – Via Monte Bianco Scuola Primaria – Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle 17.00 in poi



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROSSETO N. 7 – Castiglione della Pescaia

Grosseto – Braccagni - Via dei Garibaldini Scuola Primaria – Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle 17.30 in poi

Grosseto – Marina di Grosseto – Via Baracca – Lun/Mart/Merc/Giov/Ven dalle ore 17.30 in poi



È possibile trovare la documentazione al link: Concessione impianti sportivi e palestre scolastiche - Comune di Grosseto