UILFPS: Accordo raggiunto sul contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021

Orbetello: La UILFpl Toscana Sud Est significa la propria soddisfazione per l’accordo sindacale raggiunto in data 05/10/2021 in merito al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2021, tra il Comune di Orbetello, le OOSS Cgil Cisl Uil Funzione Pubblica e la RSU.

Trattasi di un accordo estremamente positivo per lavoratrici e lavoratori del Comune di Orbetello, in continuità con le intese degli anni precedenti raggiunte sugli istituti premiali quali le PEO (Progressioni Economiche Orizzontali) e per la regolamentazione delle Relazioni Sindacali.

L’accordo siglato ad ottobre 2021 conclude il ciclo triennale delle Progressioni Orizzontali iniziato nel 2019 al Comune di Orbetello, che ha permesso a tutti i dipendenti dell’ente di effettuare le PEO, ferme dal 2010.

"Ci piace prendere atto di questi accordi - scrive la UilFpl Area Vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto - , che testimoniano la lungimiranza di Amministrazioni Comunali come quella di Orbetello, che considerano i dipendenti come una risorsa da valorizzare per migliorare il servizio alla comunità, anziché distinguere gli stessi tra buoni e cattivi, cosa che non porta da nessuna parte. Per questo - conclude la UilFpl - esprimiamo la nostra soddisfazione."