Lorenzo Santoni tra gli 80 giovani toscani più meritevoli del settore cultura

Lo sceneggiatore e regista Grossetano parteciperà a SietePresente, l'evento di celebrazione del decennale del progetto Giovanisì della Regione Toscana alla presenza di Sergio Mattarella.

Grosseto: Lunedì 18 ottobre, dalle 9 alle 20 a Villa del Gombo nel Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli a Pisa si terrà SietePresente, evento di celebrazione per i dieci anni di Giovanisì, il progetto di promozione politiche giovanili promosso da Regione Toscana.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente per ascoltare le storie dei giovani toscani, esempi di cittadinanza attiva ed eccellenza in vari settori, dallo sport alla sanità, passando per la cultura, l'innovazione e la sostenibilità ambientale.

Ci sarà anche Grosseto, che per il settore cultura vede la partecipazione di Lorenzo Santoni, regista e sceneggiatore, nonché direttore artistico di Hexagon Film Festival, rassegna internazionale di cortometraggi con sede nel capoluogo Maremmano che ha da poco concluso con successo la sua terza edizione.

Santoni, laureato con lode in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale all’Università Roma Tre ha all'attivo due pluripremiate produzioni cinematografiche, girate tutte in location di interesse della provincia di Grosseto; la prima,“Una bellissima bugia”, con protagonisti Paolo Sassanelli – già vincitore di un nastro d'argento e Beniamino Marcone (Il Giovane Montalbano), girata presso il Museo Archeologico di Grosseto; la seconda, “Tutti i nostri ieri”, con protagonisti Barbara Giordano e Beniamino Marcone, girata tra Grosseto e il Parco dell'Uccellina. La sua ultima fatica, dal titolo “Fame d'aria”, ancora in fase di post-produzione, è stato girato interamente a Castiglione della Pescaia.

Nel corso della giornata, che vedrà un susseguirsi di iniziative eterogenee e variegate, Santoni prenderà parte ad un tavolo di lavoro sulla cultura e sul futuro di questo settore in Toscana, portando il punto di vista interno al settore, da lavoratore dello spettacolo in qualità di sceneggiatore e regista, ma anche di divulgatore culturale, in qualità di direttore artistico di uno degli eventi cinematografici più in vista della regione Toscana, che ogni anno porta a Grosseto la miglior produzione italiana ed internazionale di cortometraggi, offrendo alla popolazione la possibilità di fruire di questa forma d'arte in maniera del tutto gratuita.

Tra i giovani più meritevoli della Regione Toscana, che hanno raggiunto traguardi importanti grazie anche alla fruizione del progetto Giovanisì o che si sono distinti per essere un particolare esempio positivo di cittadinanza attiva e intraprendenza, ci sarà anche Ambra Sabatini, 19 anni, atleta medaglia d’oro a Tokyo 2021.

Interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Pisa Michele Conti e il Consigliere del Presidente alle Politiche Giovanili e Innovazione Bernard Dika, gli assessori della giunta regionale toscana i rettori delle Università toscane, del Sant’Anna e della Normale di Pisa.