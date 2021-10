TPL - Autolinee Toscane: 3.000 registrazioni al sito at-bus.it

Nella prima settimana oltre 400 registrazioni al giorno. La prima positiva risposta dei toscani al nuovo sistema di bigliettazione che prevede una biglietteria aperta 24h su 24.

Firenze: Sono oltre 3.000 i passeggeri che si sono registrati al sito at-bus.it. Nei primi sette giorni di apertura del sito web di Autolinee Toscane, gestore del TPL della Toscana dal 1° novembre, circa 400 utenti al giorno hanno fatto accesso e si sono registrati. Circa il 20% degli utenti ha richiesto un’agevolazione, il 12 % studenti, mentre il restante ha attivato profili agevolati ISEE o L.R. 100/98. L’utente più giovane registrato ha 6 anni, il più anziano 88.

Questa è stata la primissima risposta dei passeggeri all’avvio del nuovo sistema di vendita e bigliettazione di Autolinee Toscane, un sistema unico, uguale in tutta la regione, con una biglietteria on-line attiva 24 ore su 24. La registrazione consentirà, dalla prossima settimana, di acquistare tutti gli abbonamenti validi dal mese di novembre.

Infatti dal 1° novembre acquistare biglietti e abbonamenti del bus sarà più semplice e accessibile, tramite sito, sms, rivendite, biglietterie e App TABNET.

Ecco come. Sul sito www.at-bus.it, ogni passeggero dovrà registrarsi e creare un proprio profilo, condizione necessaria per poter, dalla prossima settimana, acquistare l’abbonamento. Fin da subito sul sito sarà possibile conoscere tariffe di abbonamenti urbani ed extraurbani e le agevolazioni a cui si ha diritto.

Con l’abbonamento spariscono carte e tessere personali. L’abbonamento cartaceo non servirà più. Gli abbonati potranno salire sul bus portando con sé la propria tessera sanitaria. In caso di controllo a bordo sarà sufficiente esibirla.

TABNET, l’App per comprare biglietti e abbonamenti. Altra novità è l’APP (disponibile per IOS e Android) che consentirà di acquistare, in piena mobilità e autonomia tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti (Quest’ultimi per gli utenti registrati sul sito).

Digitale, ma senza dimenticare nessuno. Con l’online tutto è più comodo e si potranno evitare spostamenti e file. Tuttavia nei prossimi giorni Autolinee Toscane sarà presente nelle biglietterie degli attuali gestori, con appositi corner informativi per registrarsi, avere informazioni su abbonamenti e agevolazioni e, dalla prossima settimana, acquistare gli abbonamenti. Dal 1° novembre saranno attive le biglietterie ufficiali e, sul sito at-bus.it, sarà disponibile l’elenco delle biglietterie e delle rivendite autorizzate.