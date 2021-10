ViviAmo Follonica: domenica il primo appuntamento con le attività nei quartieri

Follonica: Per l'occasione verrà reso pedonale un tratto di via Carducci e verranno organizzate diverse attività pensate sia per i più piccoli che per gli adulti.

ViviAmo Follonica vuole essere un modo per far vivere la città in un modo alternativo, pedonalizzando via via alcuni quartieri e organizzando in quei luoghi svariate attività.

Prende il via questa domenica il primo appuntamento con ViviAmo Follonica, l'evento pensato per portare le attività sportive e ludiche all'aperto, in giro per i vari quartieri. Il primo appuntamento è domenica mattina alle 9.30 in piazza a Mare: per l'occasione verrà reso pedonale un tratto di via Carducci, fino all'incrocio con via Trento, e verranno organizzate diverse attività pensate sia per i più piccoli che per gli adulti. ViviAmo Follonica vuole essere un modo per far vivere la città in un modo alternativo, pedonalizzando via via alcuni quartieri e organizzando in quei luoghi svariate attività che potranno essere sportive ma non solo.

«Abbiamo pensato a una serie di attività per godere degli spazi pubblici – spiegano il sindaco Andrea Benini e l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – durante queste giornate potranno essere presentate le varie attività sportive che si possono svolgere durante l'anno, potranno essere organizzati tornei all'aperto di carte o scacchi e potranno essere fatte delle presentazioni di varia natura. Gli eventi avranno cadenza mensile e siamo aperti a ricevere proposte dalle realtà del territorio che intendono sfruttare questa opportunità»

Domenica mattina in piazza a Mare a partire dalle 9.30 si potranno conoscere le attività della Pallamano, della Pallavolo e dell'Atletica e i cittadini potranno prendere parte a delle dimostrazioni. Inoltre, per i più piccoli, verranno organizzati dei corsi di educazione stradale dalla Fiab. L'associazione Insieme in Rosa onlus organizzerà invece una camminata di circa 4 chilometri per raccogliere fondi. Le iscrizioni per i partecipanti apriranno alle 9.

«Con l’occasione della ripresa delle attività scolastiche, augurandosi che queste possano continuare regolarmente per il futuro, ed in concomitanza con l'iniziativa ViviAmo Follonica – dichiara Angelo Fedi presidente di Fiab Grosseto Ciclabile – in accordo con il Comune abbiamo deciso di promuovere una edizione pur ridotta di Bimbimbici per rilanciare, fin da adesso, un progetto di educazione all’uso della bicicletta che intendiamo portare direttamente nelle classi delle scuole primarie di Follonica entro il primo quadrimestre del 2022, un progetto che vedrà la conclusione con la grande festa di Bimbimbici in occasione delle giornate nazionali delle bicicletta nel maggio del prossimo anno».

Bimbimbici è l’evento di Fiab Italia rivolto a sensibilizzare amministrazioni e cittadinanza, e in particolare i giovani e le giovani coppie, all’importanza della mobilità ciclistica e al diritto dei bambini di vivere in ambienti sostenibili.

Ecco, quindi, che Fiab Grosseto sarà presente a Follonica in una edizione speciale di Bimbimbici, con laboratori di educazione all’uso della bicicletta ed un circuito didattico che riproduce un ambiente urbano, dove i bambini potranno imparare e divertirsi pedalando in sicurezza. Domenica dalle 10 alle 13, il programma prevede turni di circa 15 minuti ciascuno con massimo 10 bambini per turno, in modo da farli interagire evitando assembramenti. La partecipazione è gratuita e non richiede preiscrizioni. Tutti i bambini partecipanti riceveranno in omaggio il “Quaderno della Mobilità Sostenibile”, realizzato per FIAB da esperti dell’educazione e permetterà di continuare a casa, divertendosi, il percorso educativo iniziato a Bimbimbici.

La cooperativa sociale Arcobaleno organizzerà invece delle attività per i più piccoli, con giochi da fare all'aperto insieme.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Cantiere Cultura. La cooperativa sociale il Melograno, in collaborazione con Sei Toscana, si occuperà della pulizia dell'area utilizzando mezzi sostenibili.