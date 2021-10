Consorzio Bonifica, lavori sul fosso Aunti

Orbetello: Il piano delle attività della bonifica 2021 di Cb6 va avanti, con particolare attenzione al delicato reticolo del fiume Albegna.

Stavolta il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è stato impegnato sul fosso degli Aunti, affluente in sinistra idraulica del corso d’acqua, lungo la Strada Regionale 74 Maremmana, vicino alla vecchia fornace nel Comune di Orbetello.

La manutenzione ha portato alla rimozione, attraverso decespugliazione meccanica, della vegetazione erbacea e arbustiva presente in eccesso sulle sponde e all’interno dell’alveo. Ripristinare l’efficienza idraulica del fosso, significa proteggere da esondazioni e allagamenti le aree adiacenti nelle quali si trovano terreni agricoli, abitazioni (talvolta proprio sul corso d’acqua) e la ricordata e importante via di comunicazione.

I lavori, su un tratto di circa 580 metri, hanno rispettato le direttive regionali sulla manutenzione dei corsi d’acqua a tutela dell’ecosistema toscano.