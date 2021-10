Taglio del nastro per la nona edizione di Piazze dâ€™Europa a Follonica

Taglio del nastro per la nona edizione di Piazze d’Europa a Follonica

Follonica: Oggi giornata di inaugurazione per la nona edizione di Piazze d’Europa a Follonica, il grande ed amatissimo mercato internazionale targato Fiva, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica.

Un centinaio gli operatori partecipanti, che hanno preso posto, con i loro stand, sul lungomare, tra viale Italia, Piazza XXV aprile e Piazza a Mare. Si tratta di ambulanti provenienti da tutto il mondo, con le loro specialità culinarie e artigianali.



La manifestazione proseguirà per tutto il fine settimana, fino a domenica 3 ottobre. L’ingresso è libero.



Tra gli stand, si potranno trovare pregiati filati, le porcellane inglesi, pelletteria ricercata ecc., oltre ai sapori del Vecchio Continente, dai bretzel caldi, cotti sul posto, salati o dolci, allo stinco di maiale o alla paella valenciana. Apprezzatissime anche le varietà di birra, da quella tedesca a quella irlandese. Ci sono anche gli stand extraeuropei: dalla taqueria messicana al Bbq americano. Non mancano le eccellenze italiane, con le produzioni tipiche regionali, dalla Toscana alla Sardegna, dalla Puglia all’Alto Adige. Anche la Maremma è rappresentata con prodotti agroalimentari del territorio.



L’evento, assicurano gli organizzatori, si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti volte a prevenire la diffusione del Covid 19.



Si ricorda che, trattandosi di una Fiera, i visitatori dovranno essere in possesso del Green pass e portare la mascherina in tutta l’area della fiera. I controlli potranno essere effettuati a campione.



Piazze d’Europa quest’anno è attenta all’ambiente: i contenitori del cibo sono tutti in materiale compostabile e all’interno della fiera sono a disposizione numerosi bidoni per la raccolta differenziata.