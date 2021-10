Cantine Aperte in vendemmia: in Toscana continuano a ottobre le iniziative

Ancora tanti eventi per tutti i gusti legati alla vendemmia nelle aziende vinicole di MTV Toscana.

Dopo il successo di settembre, a ottobre le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana continueranno le attività durante il periodo più suggestivo: la vendemmia. Sotto il tema di “Dante in Vigna” si potrà partecipare in vario modo alla vendemmia, con porte aperte anche ai più piccoli.

Montalcino: Dopo il successo di settembre, prosegue per tutto ottobre in Toscana l’evento Cantine Aperte in Vendemmia con tante altre attività promosse dalle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana che apriranno le porte a tutti i wine lovers che potranno vivere la magica atmosfera della vendemmia nelle campagne toscane. Dalle vigne del Brunello, passando per il Chianti, fino ad arrivare a San Gimignano e la Maremma. Tanti gli appuntamenti e tanti i programmi dedicati a tutti gli appassionati che per una volta non solo potranno degustare i vini visitandone le cantine, ma partecipare la vendemmia con tante attività pensate per tutta la famiglia, con il coinvolgimento dei più piccoli con le merende e i giochi della vendemmia. «Non ce lo aspettavamo, ma la presenza dei turisti negli appuntamenti promossi dalle nostre cantine è andata oltre il previsto – commenta Emanuela Tamburini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana – a ottobre abbiamo la possibilità di continuare ad accogliere gli appassionati con iniziative originali ed esclusive all’interno delle cantine dove il vino prende forma».



Tutti a vendemmiare sotto il segno di Dante. Un momento tanto atteso di lavoro, che si perde nella memoria e si ripete da millenni, rinnovando emozioni di gioia e convivialità in un turbinio di profumi e colori tipici della fine della stagione estiva. La raccolta dell’uva è da sempre un momento speciale del lavoro in vigna e i produttori soci del Movimento Turismo del Vino Toscana da sempre amano condividere con gli enoturisti questo momento così particolare. Si va dalla vendemmia per la famiglia, con la possibilità per i più piccoli di pigiare l’uva con i piedi, alle visite guidate dagli enologi per spiegare passo dopo passo le fasi salienti. Poi picnic sui filari al tramonto, a fine vendemmia, ma anche pranzi e cene della vendemmia, come tradizione vuole. Al trekking tra i vigneti si aggiungono poi esperienze uniche come la preparazione per il Vin Santo. I programmi ideati dalle cantine socie MTV Toscana sono già disponibili e in aggiornamento divisi per territorio sul portale www.mtvtoscana.com



Per la provincia di Grosseto le iniziative si svolgeranno presso Tenuta Fertuna, dove ci saranno degustazioni e picnic.