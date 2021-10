A Radicondoli cultura, arte e natura nella programmazione per la stagione fino a dicembre e oltre

Domani “Puliamo il Mondo” a Radicondoli.

Una Boccata d’Arte è prorogato fino al 31 ottobre con l’installazione sonora di Adelita Husni-Bey.



Radicondoli: Il 3 ottobre arriva Puliamo il Mondo a cura della Pro Loco a Radicondoli. Mentre il 6 ottobre gli ci sono “Dina d’Autunno” alle 17 alla Biblioteca con Roberta Cucini e “Una volpe in città e altre storie.

Dopo l’estate, anche l’autunno a Radicondoli e Belforte è all’insegna della cultura, di tante occasioni di comunità alla scoperta del territorio, nonché di poesia e arte. Un grande evento dedicato all’arte contemporanea come Una Boccata d’Arte è prorogato fino al 31 ottobre con le visite guidate all’installazione sonora di Adelita Husni-Bey Il Tempo Ripetuto // Repeated Time, opera in situ che racconta l’andamento ciclico delle pandemie insieme ad OCRA, giovane Orchestra da Camera di Radicondoli.



Una Boccata d’Arte è un progetto di arte contemporanea che coinvolge l’intero territorio nazionale realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions. Radicondoli è l’unica realtà in Toscana a far parte della rete del progetto nel 2021. Ogni anno vengono selezionati venti borghi in base al numero di abitanti non superiore a 5000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare. I borghi diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua.





Tutto il calendario



Il 3 ottobre, Puliamo il Mondo a cura della Pro Loco, il 6 ottobre, di nuovo “Dina d’Autunno” alle 17 alla Biblioteca con Roberta Cucini e “Una volpe in città e altre storie. Il 9 ottobre, “Conosciamo le erbe” con la Cooperativa di Comunità di Radicondoli e il 16 “Radicondoli trekking- conosciamo la riserva naturale delle Carline”, a cura della Pro Loco. Dal 23 ottobre al 13 novembre ci sarà la Mostra celebrativa su Federico Fellini con l’Associazione Ali nella Sala Mostre Sergio Pacini. Il 24 e 25 ottobre, Castagnata in piazza a cura della Pro Loco e il 24 ci sarà anche la Camminata tra gli olivi nonché l’edizione 0 di “E’ l’ora di Radicondoli” promossa con Running Radicondoli e Pro Loco. Il 31 ottobre il Finissage dell’installazione sonora di Adelita Husni – Bey per il progetto Una Boccata d’Arte. E poi, il 6 e 7 novembre Destinazione Sud Festival “Strane Genti”, che ci sarà anche la settimana successiva, il 13 e 14 novembre. Il 20 e 21 novembre torna il Christmas Market. E poi sarà dicembre e Natale.



Per informazioni è possibile contattare l’ufficio informazioni chiamando allo 0577 790800 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.