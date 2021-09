Un cortile pieno di biciclette abbandonate

Follonica: Ci scrive una nostra lettrice segnalando una situazione che si è creata da tempo in città, nei pressi della propria abitazione, e alla quale nessuno sa dare una risposta.

«All'interno del cortile di via Piemonte n°16 si trovano biciclette abbandonate o forse anche rubate - dice la signora -, e non si riesce a trovare un organo che si prenda la responsabilità di rimuoverle.



Ne è stata denunciata la presenza alla Polizia Municipale, ma i diretti responsabili hanno detto che non è una loro competenza, ma dei Carabinieri. I Carabinieri a loro volta hanno detto di non poter intervenire in quanto si tratta di una proprietà privata… Come si può fare per porre rimedio alla questione? Forse si possono spostare tali mezzi all'esterno del cortile in modo che non vengano più a trovarsi in una proprietà privata?



Forse si può farli ritirare da una ditta di sfasciacarrozze/autodemolizione? In quel caso chi paga la ditta? Se un condominio si vede riempire il cortile da mezzi rubati o abbandonati e poi deve anche pagare le spese necessarie alla loro rimozione, poi allora gli ambientalisti non dovrebbero lamentarsi dell'inciviltà dei cittadini quando vengono a crearsi discariche abusive».



Tuttavia qualcuno dovrebbe trovare una soluzione. Ma chi? chiediamo noi.