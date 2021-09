Giornata degli Etruschi a Massa Marittima: convegno di due giorni in onore di Giovannangelo Camporeale, sulle abitudini alimentari nei territori Etruschi

Massa Marittima: Nell’ambito delle Giornate degli Etruschi promosse dal Consiglio Regionale della Toscana, a Massa Marittima (Gr) è stata organizzata la V edizione delle Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale, con un convegno di due giorni dal titolo “Etruria Felix: produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari nei territori etruschi”, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre, nel Palazzo dell’Abbondanza, a partire dalle ore 9:30.

Nella seconda giornata, alle 11:30, sarà dedicato spazio anche alla visita del Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, riaperto al pubblico a metà luglio scorso, dopo un lavoro di riallestimento. E nel pomeriggio, solo su prenotazione sarà possibile visitare l’insediamento etrusco al Lago dell’Accesa.



L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Sistema Musei di Maremma, Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Cooperativa Sociale Zoe, la rivista Archeologia Viva, Accademia Etrusca di Cortona e Istituto Nazionale di studi Etruschi ed Italici.



Camporeale è stato considerato uno dei più grandi etruscologi italiani, professore emerito di Etruscologia e Antichità Italiche all'Università di Firenze, grazie alle campagne di scavo nell’abitato etrusco scoperto sulle rive del lago dell’Accesa, sono state ottenute nuove e importanti informazioni sulla vita quotidiana degli Etruschi oggetto di studio nelle principali università europee. In più, grazie agli importanti reperti ritrovati è stato possibile far nascere il Museo Archeologico di Massa Marittima che oggi porta il suo nome.



“Ecco il senso di questa decisione di organizzare ogni anno le Giornate in onore di Camporeale, a partire dal 2017, anno della sua scomparsa – spiega Irene Marconi assessore alla cultura -, inoltre il Comune inoltre dal 2019 ha deciso di rendere la manifestazione permanente, affrontando ogni anno temi differenti e, dall’estate del 2020, è stato costituito un comitato scientifico composto da nomi importanti del mondo dell’archeologia, coinvolti nella scelta dei relatori che edizione dopo edizione vengono invitati a Massa Marittima. Dal 2017 ad oggi sono stati pubblicati ben tre volumi di atti. Crediamo di dare, grazie a questo evento, un contributo scientifico importante alla conoscenza della civiltà etrusca.”



Il tema scelto per l’edizione 2021 del convegno è particolarmente interessante sia perché permette di valorizzare la vita quotidiana degli Etruschi, tema molto caro a Camporeale che decise appunto negli anni ’80 del Novecento di scavare un abitato (quello nei pressi del Lago dell’Accesa) anziché dedicarsi alla ricerca (senz’altro più eclatante dal punto di vista dei ritrovamenti) in necropoli o comunque in aree funerarie, sia perché valorizza un settore, quello della produzione del cibo, molto frequentato negli ultimi anni in settori diversi da quello dell’Etruscologia e vede la tendenza sempre più ampia verso una rivalutazione e riscoperta di prodotti locali di eccellenza nati dalla tradizione. Il titolo è quanto mai evocativo: Etruria Felix: produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari nei territori etruschi. I relatori invitati sono numerosi, provenienti dalle varie università e istituti di ricerca non solo italiani. Gli atti del convegno del 2021 saranno pubblicati nel corso dell’anno e presentati a Massa Marittima sabato 24 settembre 2022.



Il convegno (da sabato alle 9.30 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 11.30), visto che l’emergenza sanitaria non si è ancora conclusa, può essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook Musei Massa Marittima. https://www.facebook.com/musei.massamarittima

Info e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale 0566906366, sito web: www.museidimaremma.it