Cultura, Sport e Solidarietà, domenica 26 settembre 'Corri la Vita' abbraccia la Toscana

Le mete culturali di Grosseto che aderiscono alla manifestazione

Firenze: Sarà Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, a dare il via alla XIX edizione di CORRI LA VITA domenica 26 settembre.

Madrina d’eccezione della manifestazione che abbraccia tutta la Toscana tra sport e cultura, promuovendo la raccolta fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno, sarà l’attrice e comica Angela Finocchiaro, che ha scelto di vivere nella campagna toscana.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle 10, quando Bona Frescobaldi, Presidente dell’associazione, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Eugenio Giani, Presidente della Regione e Lorenzo Zazzeri spareranno il colpo del simbolico start.

Cultura e sport individuale, da svolgere all’aria aperta in compagnia di amici e famigliari, sono il binomio che anche quest’anno caratterizza CORRI LA VITA. Grazie a Toscana Tv, che dedicherà l’intera giornata alla manifestazione, sarà possibile restare connessi con i protagonisti, a partire dal collegamento live della mattinata. In programma anche le dirette sui social media nei canali ufficiali dell’evento (Facebook e Instagram ore 10:00, 11:00, 15:45, 17:30). Le dirette saranno condotte da Eva Edili di Lady Radio insieme ai membri del comitato organizzatore e tanti ospiti.

Oltre all’attività fisica, spazio alla cultura: la manifestazione dà infatti la possibilità - nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza - di visitare gratuitamente, con prenotazione obbligatoria, più di 120 mete culturali selezionate in tutta la Toscana semplicemente indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2021 (grazie a un accordo con la Regione Toscana, il Ministero della Cultura e l’aiuto della Associazione Città Nascosta). Per facilitare l’accesso a questi luoghi sarà disponibile fino al 22 settembre sul sito www.corrilavita.it il semplice e pratico sistema di prenotazione “saltalacoda”, che ha già fatto registrare più di 5mila persone.

Tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social inserendo gli hashtag ufficiali #corrilavita2021 e #clv2021, taggando @corrilavita e utilizzando lo speciale “filtro” scaricabile gratuitamente dal profilo Instagram di CORRI LA VITA. Pubblicando i propri scatti su Instagram sarà inoltre possibile aderire al contest CORRI LA VITA SI FA IN TRE, utilizzando gli hashtag #corrilavita e #corrilavitasifaintre, per aggiudicarsi uno dei tre premi in palio: una Nikon professionale, una coppa o una targa ricordo.

Le mete culturali gratuite – con obbligo di prenotazione – a Grosseto e provincia per chi indossa la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2021:

Massa Marittima: Complesso monumentale di San Pietro all’Orto, Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale

Grosseto: Museo di Storia Naturale della Maremma, Polo Culturale Clarisse. Museo Luzzetti

Castiglione della Pescaia: Giardino “Viaggio di Ritorno” di Rodolfo Lacquaniti, Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi

Follonica: MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma)

Chi vorrà aiutare il progetto CORRI LA VITA, potrà farlo in qualsiasi periodo dell’anno: le t-shirt ufficiali della manifestazione sono infatti sempre disponibili su www.corrilavita.it/maglietta-2021/. Le spedizioni vengono effettuate in tutta Italia.

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione CORRI LA VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 18 edizioni oltre 6.600.000 euro, riunendo quasi 392.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a quasi 500.000 donne colpite dal tumore al seno. Obiettivo della raccolta fondi 2021 è fornire sostegno a Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Inoltre, confidando in una risposta generosa, saranno definite una serie di azioni che coinvolgeranno i medici ed i ricercatori toscani impegnati in questa lotta e sarà sostenuto il Progetto EVA, promosso e messo a punto tre anni fa dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT Firenze e la Azienda Sanitaria Centro, per aiutare attraverso ambulatori gratuiti le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa.