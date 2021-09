12 studenti diplomati alla prima Accademia Duale IFTS – STEFANO RIVA ACADEMY patrocinata dal Comune di Follonica

Venerdì 24 settembre 2021 si svolgerà, con il patrocinio del Comune di Follonica, la cerimonia di consegna dei diplomi della prima Accademia Duale IFTS – STEFANO RIVA ACADEMY presso il Casello Idraulico dalle 16.00 alle 18.00

Follonica: Investire sui giovani fornendo loro una formazione funzionale e coerente con le richieste del mondo del lavoro è un’opportunità da cogliere: è ciò che muove il motore delle accademie organizzate da ALI SPA in Italia nell’ambito dell’Apprendistato Duale. Con questi presupposti, è stata istituita a marzo 2020, l’Accademia Elettromar in Regione

Toscana, sostenuta da Elettromar SpA, con il supporto di Ali - agenzia per il lavoro SpA, Regione Toscana, Università degli studi di Firenze e Associazione Pratika ONLUS.

Il progetto ha visto coinvolti 12 studenti attentamente selezionati, che hanno sfruttato al meglio questa opportunità, alternando momenti di formazione in aula con attività formative on the job e ore di totale autonomia lavorativa. Al termine del progetto formativo il 100% degli iscritti ha ricevuto una proposta concreta di lavoro. “La centralità del processo formativo, nel sistema duale, è stata ed è la relazione dell’allievo/apprendista con il fare.” dichiara Anna Scuotto, responsabile dell’Apprendistato Duale di Ali.

“Durante l’esperienza duale, la persona acquisisce abilità e competenze attraverso la messa in opera dei processi di lavoro, restituendo al settore giovani formati con aderenza rispetto alle aspettative del sistema impresa e pronti a contribuire al suo sviluppo. Senz’altro un modello da diffondere e consolidare”. La particolarità del corso di specializzazione, che rilascia la certificazione IFTS, consiste nelle modalità con cui sono state realizzate le attività formative: i ragazzi sono “lavoratori” a tutti gli effetti in quanto assunti con contratto di apprendistato di primo livello ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 81/2015. A maggio 2021 questi giovani studenti lavoratori hanno conseguito la specializzazione tecnica post diploma in «Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo».

“Questo tipo di iniziative” afferma Andrea Fratoni Deputy Purchasing Manager di Elettromar “hanno uno scopo primario per affrontare in maniera seria ed efficace una delle più grandi contraddizioni che il mondo del lavoro nel settore industriale sta vivendo, ovvero la coesistenza tra alta disoccupazione giovanile e la difficoltà delle aziende nel reperire nuove figure da inserire nel proprio organico; nella nostra provincia i dati sono ancora più critici rispetto ad altre zone del territorio nazionale. Il progetto Academy ha lo scopo di orientare la formazione dei ragazzi per sopperire al disallineamento tra domanda e offerta di competenze e creare un link tra tessuto imprenditoriale e ragazzi in cerca di lavoro”.

Grazie a questa iniziativa l’azienda ha messo a disposizione dei giovani del territorio, la propria esperienza e gli strumenti necessari per consentire ai ragazzi di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro e di conseguire un titolo di studio riconosciuto a livello europeo sostenendo tutti i costi dell’attività.

“Per Follonica è prezioso il lavoro svolto da Elettromar che con questa Academy vuole dare delle opportunità in più ai giovani del nostro territorio” conclude il sindaco di Follonica Andrea Benini “L'evento porta il nome di una persona importante per l'azienda, Stefano Riva, precocemente scomparso lo scorso aprile. Un amico e un professionista che aveva fortemente sostenuto questo progetto con lo scopo di formare i giovani talenti del futuro dell’azienda”. A concludere il progetto, la cerimonia di consegna dei Diplomi: un momento di condivisione degli importanti risultati raggiunti.