'Ti amo Maremma…'. Incontro con l'autore Rodolfo Baldassarri

Evento internazionale il 30 settembre - ore 18:30.

Tenuta di Poggio Cavallo, SP30 Sante Mariae a Istia d'Ombrone. Vino, letteratura e musica.

Grosseto: Segnatevi la data del 30 settembre 2021. Sotto i cipressi della tenuta di Poggio Cavallo si svolgerà la presentazione del sequel della trilogia di successo il filo rosso del destino: "I migliori anni della nostra vita" di Rodolfo Baldassarri.

Una serata speciale tutta dedicata alla nostra terra, all'insegna della letteratura con l'incontro dell'autore, musica dal vivo con Alessandro Golini, la poesia vocale di Katia Niccoli, e la degustazione dei vini di una famosa cantina maremmana, quella tutta al Femminile di Celestina Fé di Cupi guidata dalla vulcanica Moira Guerri.

Nell’ambito della serata verranno proclamati i vincitori del prestigioso Premio Internazionale "Il Maremmano D’oro 2021".

Il libro

Una storia d’amore che finisce è sofferenza. Ne è conscio Valerio, che dopo la rottura della relazione con Anna è caduto in un baratro dal quale fatica a riemergere. Ma è anche opportunità: di riscoprire sé stesso, di vedere ciò che prima era offuscato da un amore tossico.

E quando sulla sua strada compare Maria, Valerio capisce che da una relazione si può tornare a vivere, di nuovo.

La cornice la forniscono luoghi da sogno come il Tirolo e il suo Wilder Kaiser, la Maremma, la Costiera Amalfitana o la bellissima Sardegna.

La lettura del romanzo sarà anche l’occasione per gli amici della Maremma, di ritrovarsi quali protagonisti del libro a rivivere la magia dei luoghi più suggestivi del loro territorio, all’insegna dei migliori vini e delle ricchezze culturali che fanno di questa terra una delle più belle d’Italia

“Il vero amore è come le onde del mare, torna sempre indietro.”

Dopo il successo die tre romanzi della trilogia, presentati in tutta Italia e anche in Germania e Austria. Lo scrittore Rodolfo Baldassarri approda nuovamente in Maremma. All’evento interverranno, oltre all’autore anche il Sindaco di Grosseto oltre ad una nutrita rappresentanza di giornalisti austriaci e tedeschi e di operatori turistici di questi Paesi.

L'autore

Rodolfo Baldassarri è nato a Nettuno il 16 Aprile 1966 e cresciuto in riva al mare di Tor San Lorenzo (Ardea). Le radici contadine della sua famiglia affondano nel lontano 1957, anno in cui la famiglia di suo nonno paterno si trasferì dalle Marche ad Ardea. Da parte di madre invece le origini sono ben radicate nel Lazio, in un piccolo paesino dei Monti Lepini: Prossedi.

Durante gli studi universitari ha fondato il giornale di cultura e politica di Roma e provincia dal titolo Eureka.

Dal 1993 ha prestato servizio presso la Camera dei Deputati come addetto all’ufficio stampa del Vice Presidente On. Alfredo Biondi.

Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche nel 1996 ha deciso di recarsi all’estero, in Germania, dove ha frequentato l’Università di Halle/Saale come borsista. Dopo una breve parentesi italiana, nel 2001 si è trasferito nuovamente all’estero, questa volta nel Tirolo austriaco, prima a Kufstein e ora vicino Kitzbühel dove vive e lavora. Dopo aver pubblicato oltre duecento articoli di politica, cultura e attualità, due libri di poesie e una raccolta di saggi, nel 2010 ha pubblicato il suo primo romanzo In riva al mare, seguito dal secondo due anni dopo “Infinito. Nel 2016 il terzo: Come le onde”, già tradotti anche in lingua tedesca e inglese.

L’autore ha ricevuto nel 2017 il Premio Internazionale di Letteratura “Napoli Cultural Classic”, XI Edizione di in Costiera Amalfitana.



A conclusione della serata seguirà "A Cena con l’Autore" presso il Ristorante Rivagiotti di Poggio Cavallo.

Per prenotazioni: 393-3324355