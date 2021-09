'Grosseto come eccellenza agricola', imprenditori e politici a confronto

Grosseto: Si tratta del primo Think Tank, organizzato dall'Avv. Barbara Chelli, in provincia di Grosseto sul tema dell'agricoltura e che vedrà seduti allo stesso tavolo i rappresentanti del mondo politico e dell'imprenditoria.

Lo scopo del tavolo è quello di discutere e individuare le potenziali prospettive di sviluppo del settore rurale nel prossimo futuro e delle sue potenzialità dal punto di vista delle ricadute economiche ed occupazionali.

L'agricoltura rappresenta un pilastro strategico per l'economia del prossimo futuro, grazie anche alle notevoli innovazioni tecniche e tecnologiche introdotte recentemente e che hanno consentito, in questi ultimi anni, di praticare l'agricoltura intensiva, con impatto ambientale zero e consumo di suolo notevolmente ridotto.

Saranno presenti all'evento

- Sen. Roberto Berardi

- Antonfrancesco Vivarelli Colonna (sindaco di Grosseto)

- Luca Agresti (vice sindaco di Grosseto)

- Luigi Galimberti (CEO di Sfera Agricola)