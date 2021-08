Torna ‘Artigianato&Aperitivo', il trekking urbano per scoprire le botteghe toscane

Via alle prenotazioni per gli appuntamenti a Firenze, Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.



Firenze: Sedici appuntamenti in sette città toscane: torna il trekking urbano di 'Artigianato & Aperitivo’ alla scoperta degli antichi mestieri artigiani della Toscana. L’iniziativa targata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana è riservata per il secondo anno ai soci Unicoop Firenze con la collaborazione di Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Toscana.

Per ogni tappa un tema, una bottega artigiana e un aperitivo. Un’esperienza in cui si fondono curiosità, cultura e gusto. I sedici appuntamenti sono in programma tra settembre, ottobre e novembre per conoscere i protagonisti del mondo dell’artigianato artistico toscano. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Costo aperitivo 10.00. Per informazioni www.coopfirenze.it. Per prenotazioni www.andareazonzo.com - www.toscana.artour.it. Tel. 371 3212704 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 .



“Questa iniziativa è nata quattro anni fa e ha riscosso subito successo a Firenze - spiega Sara Biagiotti, vice-presidente di Artex - La proposta per il secondo anno è rivolta ai soci Coop ed è estesa ad altre città toscane. Le escursioni sono pensate per chi esce da lavoro e, in compagnia di colleghi, amici, in famiglia o anche da soli, vuole rilassarsi facendo una passeggiata nella propria città. Una guida esperta di ‘Andare a Zonzo’ accompagnerà i visitatori alla scoperta del quartiere, si entrerà nella bottega artigiana e si degusterà infine l’aperitivo. Un modo diverso per conoscere meglio le tradizioni delle città toscane. Ogni data avrà un tema che farà da filo conduttore delle escursioni”.



“Torna Artigianato&Aperitivo, un'occasione per conoscere il territorio, la sua identità e le attività, e gli artigiani, che uniscono saper fare e cultura. Per Unicoop Firenze le attività culturali vogliono rappresentare un elemento di arricchimento per i soci: il programma studiato con Artex e Andare a Zonzo per il 2021 è pieno di novità e di occasioni per entrare nella storia delle città toscane, conoscerne meglio il passato, ma anche il presente. Ringraziamo Artex per la collaborazione e invitiamo i soci ad approfittare di questa opportunità culturale pensata in esclusiva per loro, grazie al sostegno di Unicoop Firenze”, fanno sapere da Unicoop Firenze.





Ecco gli appuntamenti a partire dalle 18.00:

Arezzo

Mercoledì 10 novembre: “Mirabilia d’oro e d’argento”, visita alla Bottega Maria Sole Gioielli

Mercoledì 17 novembre: “Viaggiatori e artisti”, visita alla Bottega d’arte



Firenze

Giovedì 7 ottobre: “La Città rossa”, visita alla Bottega Terrecotte Sbigoli

Giovedì 21 ottobre: “Il Capolavoro della Letteratura”, visita alla Bottega Ippogrifo Stampe d’arte

Giovedì 28 ottobre: “Un tunnel per Firenze” visita alla Bottega Tiziana Alemanni Sartoria

Giovedì 4 novembre: “L’ape regina”, visita alla bottega Maselli Bottega d’arte



Lucca

Mercoledì 6 ottobre: “Bestiario Medievale”, visita alla bottega RossoRamina

Mercoledì 13 ottobre: “Anfiteatro di Fiori”, visita alla bottega Foto Alcide



Pisa

Giovedì 14 ottobre: “Vie d’acqua e dromedari”, visita alla bottega Laura de Cesare

Mercoledì 20 ottobre: “Alterne Fortune”, visita alla bottega Panna e Cioccolato



Pistoia

Giovedì 23 settembre: “Lo spettro dello Spedalingo”, visita alla bottega il Saldatore

Giovedì 30 settembre: “Un orso in Città”, visita alla bottega Artè



Prato

Mercoledì 22 settembre: “Sangue e Passione”, visita alla bottega Amerighi Orafo

Mercoledì 29 settembre: “Marmi & Pietre”, visita alla bottega Baldini camiceria su misura



Siena

Mercoledì 27 ottobre: “Aprite! si vien dai Paschi”, visita alla bottega Laura Brocchi

Mercoledì 3 novembre: “Tristi notizie da Mentana”, visita alla bottega Sandra Kern