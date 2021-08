Massa Marittima, scade il 31 agosto il bando per richiedere i buoni spesa sul sito del Coeso

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima ricorda ai cittadini che hanno ancora tempo fino al 31 agosto per richiedere i buoni spesa sul bando pubblicato dal COeSO SdS Grosseto nell’ambito del progetto “S.I.C. Servizi integrati per la Cittadinanza più fragile colpita da COVID-19” (Fondo Sociale Europeo –POR 2014-2020).

Il valore complessivo del buono spesa verrà erogato in un’unica soluzione, tenendo conto del valore Isee e della valutazione del soggetto richiedente, da parte del Servizio sociale.



L’importo del buono sarà comunque stabilito al termine della fase istruttoria, anche in base al numero complessivo di domande pervenute e alle risorse economiche disponibili. Il valore complessivo del buono acquisto verrà erogato in un’unica soluzione, nell’arco di validità della convenzione stipulata con la Regione Toscana, vale a dire entro il 28 Gennaio 2022.



I nuclei familiari che non beneficiano di altre forme di intervento pubblico avranno la priorità.



La domanda può essere presentata solo on-line sul sito del COeSO al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/coeso/domandeservizi/login.aspx





Il bando e tutta la documentazione sono consultabili sul sito del Coeso: http://www.coesoareagr.it/2021/07/26/buoni-spesa-ce-tempo-fino-al-31-agosto-per-le-domande/



Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0564-439210