Trenitalia, â€˜Etruschi lineâ€™, verso le 300 mila presenze

Trenitalia, ‘Etruschi line’, verso le 300 mila presenze

Allo studio una formula per riproporre l’offerta anche in autunno.

Firenze: Quasi 300 mila le persone che, dall’inizio dell’estate, hanno scelto i treni regionali per raggiungere le località del litorale toscano fra Pisa e Grosseto.

Oltre 50 ogni giorno i collegamenti con fermata nelle principali località di questa zona, rinomata non solo per le lunghe spiagge, le calette scogliose e le vaste pinete, ma anche per gli affascinanti borghi e gli importanti siti archeologici. Arricchiscono l’offerta giornaliera lungo la costa 8 treni diretti da/per Firenze e 14 da/per Roma.

Il successo di Etruschi Line potrebbe portare a un’estensione dell’accordo tra Trenitalia e il comitato Costa Etruska, siglato a luglio, che riguarda il tratto di costa fra Livorno e Piombino. Una volta arrivato, al turista che sceglie il treno è infatti riservato uno sconto del 10% sui collegamenti in autobus dalla stazione al mare e ai borghi e sui servizi balneari, di ristorazione e leisure. La collaborazione - inizialmente prevista fino al 30 settembre – verrebbe così riproposta anche in autunno, per favorire il turismo in un territorio le cui potenzialità non si esauriscono con i mesi estivi.

Non solo più corse, ma anche treni più confortevoli grazie alla graduale introduzione di nuovi convogli. Sono già nove i nuovi Rock a doppio piano in servizio sulle linee toscane, alcuni dei quali in circolazione proprio lungo la Etruschi Line. Il contratto di servizio con la Regione Toscana prevede l’arrivo di altri 20 treni nei prossimi anni per un totale di 29.

Le potenzialità dei treni regionali per lo sviluppo del turismo di prossimità sono ben note a Trenitalia, che nella collana I regionali da vivere, realizzata insieme a Giunti Editore, propone itinerari a portata di treno alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. Il volume La Toscana in treno è stato presentato il primo luglio scorso.