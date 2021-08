Montepulciano torna a vivere le emozioni del Bravìo delle Botti

Già tutto esaurito per la corsa del 29 agosto.

Con il solenne Proclama del Gonfaloniere, sabato 21 agosto alle ore 21:00, da Piazza Grande, prende il via l’edizione 2021 del Bravìo di Montepulciano, che ripropone la storica sfida con le botti.



Un’edizione con un attento protocollo anticontagio da seguire e piani di sicurezza da rispettare, con l’intento di svolgere ogni singolo evento in condizioni di massima tutela della salute pubblica.

Montepulciano: Montepulciano torna a vivere le emozioni della Settimana del Bravìo e della sua corsa tra le otto contrade. Dopo un anno in cui la cittadina poliziana ha potuto vivere solo in parte la sua festa, il Magistrato delle Contrade, d’intesa con il Comune, grazie anche ad un percorso condiviso con Prefettura, Questura e Asl Toscana Sud Est, ha messo a punto un programma di eventi che non prevede lo svolgimento di cortei che rispetta un rigido protocollo anticontagio e dettagliati piani di sicurezza.



La Settimana degli Eventi si apre sabato 21 agosto alle ore 21:00 in Piazza Grande con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, il solenne Proclama del Gonfaloniere e lo spettacolo a cura del Piccolo Nuovo Teatro. Per prendere parte allo spettacolo è obbligatorio l’acquisto del biglietto tramite App/ portale Billetto e ogni biglietto è nominativo: per acquistare più biglietti con un’unica prenotazione è necessario, al momento dell’operazione, inserire i nominativi di ogni partecipante, mentre è sufficiente indicare un solo numero di cellulare.



Domenica 22 agosto, il calendario degli eventi prosegue la mattina alle ore 11:00 in Piazza Grande con l’esibizione degli Sbandieratori e Tamburini categoria Junior; alle ore 16:00 appuntamento al Teatro Poliziano per la premiazione della sfida culinaria organizzata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, “A tavola con il Nobile”, che quest’anno vede protagonisti i pici, piatto tipico della tradizione della Valdichiana. Alle ore 17:00 l’attenzione torna in Piazza Grande, con l’esibizione dei Piccoli Sbandieratori e Tamburini categoria Senior e alle ore 18:30 presentazione del Panno 2021 dipinto da Daniele Brizzi e dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il pomeriggio si concluderà con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini.



Per assistere agli eventi in piazza è necessario prenotare il biglietto tramite la propria contrada di riferimento: le otto contrade gestiranno le prenotazioni dei biglietti tra i propri soci. La partecipazione agli eventi prevede sempre il possesso del Green Pass, come da normativa vigente, che verrà richiesto e verificato al momento dell'accesso in Piazza Grande.



Da sabato 21 agosto riprenderà anche la vita di contrada: sarà possibile la somministrazione dei cibi con le regole previste per la ristorazione all’aperto (nessuna contrada allestirà all’interno) e rispettando un protocollo anti-covid uguale per tutte; nelle serate non saranno proposti spettacoli e intrattenimenti, ma ogni contrada ha messo a punto menù con piatti tradizionali e gustosi per onorare la festa poliziana anche a tavola.



L’entusiasmo e la voglia di tornare in piazza dei contradaioli hanno già premiato il Bravìo 2021. Infatti, a poche ore dall’apertura della biglietteria virtuale, sono andati esauriti i posti a sedere in Piazza Grande per assistere alla gara del 29 agosto.



Per questioni di sicurezza lunghi tratti del percorso saranno completamente interdetti agli spettatori che potranno sostare solo in aree individuate e controllate. Il Magistrato delle Contrade invita dunque a seguire in diretta TV la corsa sui canali 271, NTi, e 190, IdeaPlus-TV e sulle pagine social del Bravio delle Botti (Facebook, YouTube).



Montepulciano dunque reagisce all’emergenza, continuando a proporre, sia pure con modalità particolari, uno dei suoi eventi estivi più importanti e popolari, puntando anche in questo caso su un’organizzazione collaudata e scrupolosa, capace di conciliare le necessità di sicurezza con lo spettacolo, la socialità con lo svago e la solennità di una delle manifestazioni più affascinanti d’Italia.