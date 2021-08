Vaccino Covid ai 12-18enni: in due giorni oltre 11.000 somministrazioni

Firenze: Sono ben 11.072 i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 18 anni che si sono vaccinati con la prima dose tra lunedì 16 e martedì 17 agosto in Toscana:

di essi ben 6.887 si sono presentati senza prenotazione cogliendo l'occasione dell'apertura straordinaria. L'ok alla somministrazione del vaccino per questa fascia di età era arrivato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 in previsione della riapertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva.

I giovani tra i 12 e i 18 anni di età possono recarsi senza preventiva prenotazione negli hub di riferimento territoriale con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19 https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.