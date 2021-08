Alla 'Fattoria delle anatre' nascerà una struttura per i giovani castiglionesi speciali

Farnetani e Mucciarini: «Portato a termine un iter complesso, grazie alla Regione Toscana e al Lions club Salebrum»



Castiglione della Pescaia: Con l’inizio della rimozione dei vecchi fabbricati, l’area dove nascerà una struttura dedicata ai ragazzi speciali ma anche a tutti i giovani castiglionesi, sta diventando realtà.

Nel primo stralcio dei lavori è prevista una spesa complessiva di 350 mila euro, grazie a un contributo comunitario di 100 mila euro e dall’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i restanti 250 mila euro. La riqualificazione della fattoria delle Anatre e soprattutto il riutilizzo di edifici e luoghi ormai dismessi presenti sul territorio comunale, è sempre stato un progetto ambito, in linea con le politiche dell’amministrazione ormai da tempo. L’ultimo ostacolo superato sono state le indagini geologiche, supervisionate dalla dottoressa Simona Rafanelli, che hanno escluso la presenza di reperti archeologici. L’idea era nata grazie alla collaborazione con i Lions club Salebrum che hanno garantito gratuitamente il progetto con l’architetto Fabio Bonazia, socio dei Lions, e della Regione Toscana che dopo un lungo iter burocratico ha sbloccato la situazione dell’intera zona, che una volta ospitava una discoteca e un ristorante.

L’area quando saranno terminati i tre fabbricati, si svilupperà su circa 340 metri quadrati di superfice, con ampie vetrate per armonizzare la visuale con la pineta. Anche la costruzione prevede materiali che aiuteranno a produrre meno Co2 per un risparmio energetico significativo, e la stessa pergola esterna del nascente fabbricato è stata pensata con le alette inclinate per contrastare la luce del sole, per avere ombra in estate e far penetrare invece i raggi caldi in inverno.



«E’ stato un lavoro lungo e laborioso, ma grazie ai nostri uffici e le convenzioni con la Regione Toscana e il supporto decisivo dei Lions club Salebrum – ha detto il sindaco Farneatni - che hanno realizzato gratuitamente a tempo di record il progetto con l’architetto Fabio Bonazia, in poco tempo potranno iniziare i primi lavori. Questa struttura è un lascito importante per tutta la comunità – ha invece sottolineato la consigliera con delega la sociale Sandra Mucciarini – c’abbiamo lavorato tanto, superando molti scogli e ostacoli. Un vero lavoro di squadra grazie all’impegno della giunta e di tutti gli uffici. Un grazie va anche alle associazioni che hanno sempre creduto nella nascita di una “casa” che con il recupero e la riqualificazione di questi beni ottenuti in concessione dalla Regione Toscana incrementeremo le funzioni collegate alle attività nel campo del sociale. La struttura sarà un luogo di aggregazione di particolare importanza soprattutto per i ragazzi speciali e per i giovani».