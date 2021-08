Nuova Enoteca nella Rocca Aldobrandesca di Capalbio, ad illustrare le variegate realtà vinicole del territorio

Capalbio: Capalbio è vino, associazione culturale senza scopo di lucro che promuove il territorio vinicolo capalbiese, ha realizzato con il sostegno del Comune di Capalbio un’enoteca all’interno dello storico edificio di Palazzo Collacchioni, che è stata ufficialmente inaugurata nel luglio scorso.

Le 8 cantine del territorio – BorgoCiro, Il Cerchio, Il Ponte, Monteverro, Tenuta Monteti, Vigna sul Mare, Villa Pinciana e Roberto Lombardi – hanno ora una vetrina di pregio per le loro produzioni con una persona dedicata che accoglie i visitatori da martedì a domenica, dalle 18:30 alle 22:30, che illustra la gamma dei produttori e consente di fare piccoli assaggi.



“L’enoteca rappresenta la possibilità di mostrare in un unico spazio storie e realtà differenti, ma accomunate dalla produzione di vini dotati di grande personalità e con un forte legame con il territorio” sottolinea Beniamino Podestà, presidente dell’Associazione. “Negli anni pre-pandemia organizzavamo un appuntamento annuale nella piazzetta del borgo per far conoscere le nostre eccellenze e organizzavamo corsi legati alla cultura del vino, dalle tecniche di potatura al servizio del vino nella gastronomia. Ci serviva però un luogo fisico dove gli appassionati ed esperti del settore potessero venire a trovarci e dove poter far passare il messaggio che Capalbio non è solo un borgo bellissimo e spiagge incontaminate ma anche cultura della vite”. In fondo un sapere antico, dato che già più di 2000 anni fa esisteva una

produzione vinicola capalbiese.



Il Comune da parte sua ha saputo cogliere il valore aggiunto dell’Associazione nella promozione del suo territorio, oltre all’investimento anche economico sostenuto negli ultimi decenni dalle cantine che sono un importantissimo settore produttivo capalbiese, e ha fornito uno spazio prestigioso nel cuore del borgo, in un circolo virtuoso.



Mercoledì 18 agosto alle ore 12.00 le cantine e l’assessore al turismo e alle attività produttive Gianni Chelini presenteranno le finalità del progetto e l’importanza dell’attività vinicola per l’economia e la cultura del territorio.